El Gobierno provincial acompañó la 50° Expo de la Sociedad Rural del Pilcomayo

Durante el encuentro analizaron la coyuntura del sector y la caída histórica del consumo interno de carne.

El pasado sábado, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA), estuvo presente en la 50° Expo Rural de la Sociedad Rural del Pilcomayo y acompañó, de esta manera, a los productores locales en sus bodas de oro.

El titular de la cartera, Luis Rodríguez, consideró que este acontecimiento es “un hito que refleja la constancia y el trabajo del campo formoseño”.

“En este encuentro analizamos la coyuntura del sector: mientras la ganadería exhibe precios históricos, el contraste con la macroeconomía nacional es inocultable. Asistimos a una caída histórica del consumo interno de carne, consecuencia directa de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la retracción del mercado argentino”, sostuvo.

A su vez, el funcionario aseveró que, frente a este escenario, “el Modelo Formoseño demuestra solidez: consolidamos una ganadería de cría y genética de excelencia, con el potencial concreto de cerrar el ciclo completo integrando la agricultura con la producción cárnica”.

“Este horizonte productivo se sustenta en infraestructura real: caminos, red eléctrica y manejo estratégico del agua planificados por el Estado provincial. Una presencia activa que contrasta abiertamente con el abandono del Gobierno nacional y su desfinanciamiento de la obra pública”, expresó.

Y cerró: “Seguimos junto al productor, defendiendo el trabajo y el desarrollo integral de Formosa”.



