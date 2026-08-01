“Tu vida importa”: Se realizó charla sobre salud mental en la CEIF

El objetivo fue brindar herramientas para identificar señales de alerta y promover el diálogo.

En el marco del Mes Amarillo, dedicado a la prevención del suicidio, en la Casa del Estudiante del Interior de Formosa (CEIF) se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de charlas. En esta oportunidad, se compartió un espacio para hablar sobre salud mental, invitando a la reflexión y la concientización.

La apertura de la charla, realizada en la tarde de este sábado 12, estuvo a cargo de la doctora Elizabeth Obergozo, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Primer y Segundo Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH).

A su vez, como disertantes estuvieron integrantes de la Dirección de Salud Mental de la cartera sanitaria.

Al respecto, Tania Riverson, referente de la localidad de Mayor Villafañe de la CEI y secretaria de la Juventud Peronista del Distrito Formosa, indicó que “trabajamos con una temática que es muy importante y transversal, no solo para los jóvenes, sino para todas las personas”.

En ese sentido, destacó la importancia de “derribar los tabúes” respecto del tema, enfatizando que es fundamental hablar con responsabilidad y empatía. “Con este tipo charlas tratamos de derribar los mitos, hablando de todas las herramientas que ofrece el Gobierno de Formosa para prevenir estas situaciones”, señaló.

“Pudimos escuchar testimonios de jóvenes valientes que se animaron a hablar –valoró-. Nos comentaban que todo influye, las relaciones amorosas, la crisis económica que nos está golpeando a nivel nacional, así como también su situación académica”.

En ese sentido, subrayó que la Casa del Estudiante del Interior de Formosa “es un espacio de contención”. “Tenemos un oído, podemos escucharlos, compartir un mate o un tereré, y con actividades, eventos y charlas tratamos de alivianar esa situación que los angustia”, afirmó.

Por su parte, la doctora Obergozo puso de resalto que “la directiva de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, así como la de nuestro ministro Juan Carlos Atencia, es estar siempre cerca de la gente, así que agradecemos que nos hayan permitido participar de esta actividad con la Dirección de Salud Mental y la línea 0800 de prevención del suicidio, a partir de una iniciativa del doctor Juan Francisco Ramírez, que nos invitó”.

En tono personal, comentó que “me siento muy partícipe porque fui miembro del centro de estudiantes formoseños en Corrientes, así que sabemos lo que es ser joven y estar pasando, a veces, por dificultades o momentos tristes. Ahí es donde debemos extender las redes y nuestro Ministerio tiene que estar cerca de ellos”.

“Nos acompañaron los directores de los centros de salud cercanos y los psicólogos porque somos un equipo unido que les ofrecemos las puertas abiertas para que busquen ayuda”, concluyó.



