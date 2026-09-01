Día Mundial para la Prevención del Suicidio: El Gobierno de Formosa fortaleció acciones

Mediante una jornada de sensibilización y concientización sobre esta problemática, llevada a cabo en la plaza San Martín y el Paseo Peatonal de la ciudad de Formosa.

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En alusión a la fecha, este jueves, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones, llevó adelante una actividad central denominada “Tu vida importa. Hablemos, acompañemos y construyamos redes”, destinada a promover la concientización y acercar a la comunidad herramientas para la prevención.

Desde las 9 horas, la jornada se desarrolló en dos concurridos puntos de la ciudad, la plaza San Martín y el Paseo Peatonal, donde en distintos stands instalados, los profesionales brindaron orientación, entregaron material informativo, dialogaron con las familias sobre los mitos y realidades relacionados con el suicidio y facilitaron el acceso a los servicios de salud mental mediante la gestión de turnos.

En este marco, el licenciado Gustavo Gómez, integrante del equipo de gestión de la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones, destacó el abordaje territorial impulsado desde el Gobierno de la provincia para fortalecer el acompañamiento de las personas y las familias.

Explicó que una de las líneas de trabajo consiste en acompañar a los equipos de los efectores sanitarios, tanto de la Capital como del interior. “Esto tiene que ver con un abordaje territorial en salud mental, para interiorizarse sobre la realidad de las personas dentro de su comunidad y sus instituciones como la escuela, el centro de salud, el hospital. Y así poder acceder más directamente a las necesidades que tienen, sobre todo respecto al sufrimiento psíquico”, señaló.

En este sentido, remarcó la importancia de que la comunidad pueda reconocer señales de alarma y evitar naturalizar determinados cambios de conducta, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes.

Entre ellos mencionó el aislamiento, el abandono de actividades deportivas o sociales, cambios en los vínculos familiares, modificaciones en el rendimiento escolar o la pérdida de interés por actividades que anteriormente generaban disfrute.

“Si lo vemos como algo normal, si lo naturalizamos, estamos profundizando el malestar que tiene esa persona”, advirtió Gómez, y subrayó la necesidad de que estas manifestaciones sean motivo de diálogo y consulta con las familias y las instituciones.

Acceso gratuito a la atención

El profesional destacó que el Gobierno de Formosa garantiza el acceso gratuito a la atención en salud mental mediante una red que comprende desde el primer nivel de atención hasta los efectores de tercer nivel de complejidad.

“La atención de los equipos de salud mental es gratuita”, explicó, detallando que las personas pueden acceder a profesionales en los centros de salud cercanos a sus domicilios y, cuando es necesario, continuar el tratamiento en los dispositivos especializados de los hospitales de mayor nivel.

A la red de efectores sanitarios se suma la línea telefónica gratuita para la prevención del suicidio 0800-888-3364, disponible las 24 horas, todos los días del año y atendida por profesionales de salud mental que brindan asistencia inmediata ante situaciones de crisis y, cuando corresponde, articulan la continuidad del tratamiento y seguimiento con los equipos de los centros de salud y hospitales.

Gómez remarcó que este sistema de atención se sostiene mediante un trabajo articulado entre los distintos niveles y servicios: “Se trabaja de forma articulada, interdisciplinaria e interinstitucional como parte de una política pública muy importante trazada por el Gobierno de la provincia”, definió.

De esta manera, la prevención del suicidio se integra a las políticas públicas de salud integral que se desarrollan en la provincia, con múltiples actividades orientadas a fortalecer la presencia territorial de los equipos de salud mental, facilitar el acceso a la atención y promover redes comunitarias de escucha y acompañamiento.

A modo de cierre, el licenciado dejó como mensaje clave en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio que “hablar, escuchar, acompañar y pedir ayuda son acciones fundamentales para la prevención”, y que ante una situación de sufrimiento o preocupación es importante recurrir a los equipos de salud mental o comunicarse con la línea gratuita 0800-888-3364.



