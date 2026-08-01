Basterra: “Este aumento salarial no se ha dado en ningún otro lugar del país”

El legislador nacional remarcó que el incremento brindado por el primer mandatario formoseño a los estatales “se encuentra por encima de la inflación que plantea el Gobierno nacional”.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa, Luis Basterra, elogió el aumento del 15% otorgado por el gobernador Gildo Insfrán, cuyo primer tramo se efectivizó del 29 al 31 de agosto a los agentes pasivos y activos de la Administración Pública Provincial.

Subrayó que se trata de un incremento que “no se ha dado en ningún otro lugar del país”, destacando que “se encuentra por encima de la inflación que plantea el Gobierno nacional”.

Además, hizo notar que ello “demuestra el compromiso que tiene el Gobernador con el pueblo formoseño”, lo cual va a contramano de las medidas nacionales de ajuste y desfinanciamiento, a las que calificó como “perjudiciales” para el pueblo argentino.

En ese sentido, criticó en duros términos al presidente Javier Milei por “la quita de los recursos” en áreas significativas, así como a las provincias. Además, “es quien no repara las rutas aún cobrando el impuesto a los combustibles que está destinado específicamente a esa acción y el que no financia la Universidad”, añadió.

En contraste, marcó que el Modelo Formoseño, conducido por el gobernador Insfrán, “muestra coherencia y compromiso con la provincia, con la transformación del territorio”, al igual que adoptando medidas como la mencionada, las que benefician a la población.

Al concluir, enfatizó que en el Congreso Nacional los legisladores justicialistas continuarán impulsando y acompañando proyectos que “defiendan a las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo de las economías regionales”, así como las iniciativas que “traten de solucionar el alto endeudamiento de los ciudadanos”.



