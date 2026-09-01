El Colorado: Una adolescente falleció y una mujer resultó lesionada al colisionar con sus motocicletas

• El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Juan y Santa Fe, del barrio Centro

Una joven 16 años circulaba en una moto cuando fue participe de un siniestro vial con otro rodado, producto de la colisión sufrió lesiones graves, siendo trasladada al Hospital Central de esta ciudad, donde falleció, pese al esfuerzo del personal médico.

El lamentable hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 14:45 horas, los efectivos de la Comisaría El Colorado, intervinieron en un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles San Juan y Santa Fe, del barrio Centro de esa localidad.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas y el análisis de registros fílmicos obtenidos del circuito cerrado, una motocicleta Honda Wave, conducida por una adolescente de 16 años, circulaba por calle Santa Fe en sentido contrario de circulación y al llegar a la intersección con calle San Juan se produjo la colisión con otra motocicleta Honda Wave, guiada por una mujer de 34 años, que se desplazaba por calle San Juan en sentido norte-sur, ambas sin casco protector.

Como consecuencia del impacto, ambas conductoras cayeron sobre la cinta asfáltica y sufrieron lesiones.

Las lesionadas fueron trasladadas al Hospital local para atención médica, donde la joven ingresó inconsciente y permanecía con pronóstico reservado, por lo que fue derivada al Hospital Central de esta ciudad, en tanto, la mujer terminó con lesiones graves.

Personal de la Delegación Policía Científica documentó el escenario del hecho y realizó las diligencias periciales correspondientes.

Las actuaciones se llevan adelante con intervención de la autoridad judicial competente, a fin de establecer las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

Luego, a las 23:30 horas, se tomó conocimiento que, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la adolescente falleció en el Hospital Central de esta ciudad, pese al esfuerzo realizado por el personal médico.

En este contexto, integrantes de la oficina de Género y Violencia Intrafamiliar de la Comisaría de El Colorado, brindaron contención y acompañamiento a los familiares de la menor.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue judicial para correspondiente autopsia y posterior entrega a sus familiares para las exequias.

Por el caso, se iniciaron las actuaciones procesales y todo quedó a disposición de la justicia.