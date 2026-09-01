“El celular no muerde”: Taller gratuito para que los adultos mayores pierdan el miedo al celular

La Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Adultos Mayores, realizará el taller gratuito “A un toque: el celular no muerde”, destinado a adultos mayores que quieran aprender a usar el teléfono con confianza. Estará a cargo del especialista formoseño Sebastián Lezcano.

El encuentro será el jueves 24 de septiembre a las 18 en avenida Sargento Cabral y Vicente Posadas.

La propuesta es práctica: cada participante trabajará con su propio teléfono y resolverá en el momento tareas de todos los días, como agrandar la letra de la pantalla, mandar audios y fotos por WhatsApp o hacer una videollamada.

“Muchos adultos mayores no le tienen miedo al celular: tienen vergüenza de preguntar. Ya preguntaron varias veces en su casa y sienten que molestan. Este taller es un espacio para hacerlo sin apuro y sin que nadie los juzgue”, explicó Lezcano, especialista en comportamiento digital.

Uno de los ejes del encuentro será la prevención de estafas telefónicas y virtuales, que afectan especialmente a este sector. Los asistentes aprenderán a identificar los engaños más comunes, como las llamadas de supuestos empleados bancarios o los mensajes de falsos familiares que piden dinero con urgencia.

“Las estafas no apuntan al que sabe menos, sino al que está solo frente al teléfono. El que estafa no es más inteligente: lo que hace es apurarte para que no pienses. Por eso la mejor defensa no es saber de tecnología, sino aprender a frenar y consultar”, advirtió.

El disertante también remarcó la importancia de hablar del tema sin culpa: “Si a alguien ya le pasó, no fue por tonto. Esto lo arma gente que se dedica a eso. Lo peor que se puede hacer es quedarse callado por vergüenza, porque ahí es cuando se pierde plata que a veces todavía se puede recuperar”.

Lezcano cuenta con una certificación en Ciencia de Datos de Harvard y es autor de un libro sobre comunicación digital. En noviembre expondrá en una cumbre internacional de comunicación en Ciudad de México.

Los cupos son limitados. Las inscripciones se reciben de 8:30 a 12 en la Dirección de Adultos Mayores, avenida Sargento Cabral 625 y en el Centro Cívico N° 2, avenida Italia 2107.



