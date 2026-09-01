El municipio local continuó trabajando en los desagües pluviales de la ciudad

Distintas cuadrillas comunales se desplazaron este martes a barrios capitalinos, priorizando el mantenimiento de desagües pluviales, sin dejar de lado la recomposición de calles de tierra y la higiene en general, acciones todas a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública con cooperativas de trabajo.

Uno de los equipos ejecutó el cuneteo con carga directa y la limpieza de cruce de calles en el B° Virgen del Carmen, donde también se llevó a cabo la limpieza de la traza interna, el perfilado, relleno y compactación de arterias. También en el B° PROCREAR, el trabajo se centró en el cuneteo con carga directa y la limpieza de cruces de calle en inmediaciones de las manzanas 121 y 122.

Del mismo modo, otra cuadrilla hizo lo propio en el B° 7 de Mayo con el cuneteo manual y mecánico en canales puntuales del sector, a la vez que en el B° Juan D. Perón se trabajó en la limpieza del canal revestido a lo largo de la calle Beata Nazaria March.

Finalmente, operarios al mando de máquinas accionaron de igual manera en el mantenimiento del canal revestido del B° 20 de Julio, mientras que en el B° Eva Perón se replicó el cuneteo manual y mecánico en sectores determinados del lugar.



