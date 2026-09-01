La Policía detuvo a 13 personas vinculadas a distintas causas judiciales en Clorinda

Los procedimientos se concretaron en diferentes sectores de la ciudad y permitieron además secuestrar estupefacientes, una motocicleta, un teléfono celular, un motor elevador de agua y otros elementos de interés judicial.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana, dependiente de la Unidad Regional Tres, concretaron distintos procedimientos preventivos e investigativos que permitieron detener a 13 personas vinculadas a diferentes causas judiciales.

Las intervenciones se concretaron días atrás y durante el finde semana, en los barrios San Miguel, 25 de Mayo, Libertad, Belgrano, Nazareno, 2 de Agosto, 6 de Enero y 442 Viviendas de la segunda ciudad.

Durante las tareas investigativas y recorridas de prevención se secuestró varios envoltorios de estupefacientes, un teléfono celular, un motor elevador de agua, herramientas varias y una motocicleta Motomel Tuning que fue denunciada como sustraída.

Los sujetos detenidos se encontraban involucrados en los delitos por “Hurto”, “Lesiones y Amenazas en contexto de violencia de género” “Amenazas”, “Tentativa de Hurto”, “Daño”.

Todos los detenidos fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes y quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de los magistrados intervinientes.