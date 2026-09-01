Basterra valoró al “Estado activo” para superar “los malos tiempos nacionales”

Destacó que el gobernador Insfrán “ha demostrado siempre que hay que preservar la unidad, así como la justicia social”.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa Luis Basterra estuvo presente en la conmemoración del 30º aniversario del lanzamiento del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), donde valoró al “Estado activo” que acciona para consolidar el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia.

“En Formosa hay una conciencia de que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”, subrayó en declaraciones recabadas por AGENFOR.

En consecuencia, destacó que “las acciones que se llevan adelante son coordinadas para que, en solidaridad, organización y unidad, cada comprovinciano pueda sobrepasar estos malos tiempos nacionales, sin pérdida de la esperanza de un futuro mejor para la familia y para los hijos”.

En esa línea, resaltó que en la provincia haya un “Estado activo” y como muestra cabal nombró justamente al PAIPPA, hoy Instituto de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario. “Cada una de sus instancias colabora para que la tierra sea el productor, para que la tecnología esté adaptada a ellos, para que los mercados puedan ser alcanzados y para que pase este mal tiempo de crisis nacional”, afirmó.

A su vez, con miras al próximo año electoral, no dudó en asegurar que “esta situación del país va a cambiar y va a volver a retomar el destino de una Argentina solidaria, productiva y federal”.

“El gobernador Gildo Insfrán ha demostrado siempre que hay que preservar la unidad, así como la justicia social”, enfatizó, planteando entonces que “hay que compartir y ampliar” estos principios rectores para “poder enfrentar lo que va a ser el país que va a dejar este Gobierno libertario que tanto daño le está haciendo a la Argentina”, cerró.



