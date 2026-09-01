COVID-19: Formosa cerró una nueva semana epidemiológica sin casos positivos

Los datos del último período epidemiológico indican que no se detectaron nuevos confirmados en el territorio provincial. Desde la cartera sanitaria reiteraron la importancia de sostener las medidas de prevención y mantener actualizados los esquemas de vacunación.

En la última semana, en la provincia de Formosa se notificó, a través del parte informativo provincial COVID-19, que se realizaron 343 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, sin arrojar ninguno de ellos resultados positivos de coronavirus.

Por consiguiente, el índice de positividad fue de 0%. Tampoco hay casos activos en la provincia, que no registró altas en la última semana y sigue sin tener pacientes internados a causa de esta enfermedad.

Finalmente, se actualizaron los datos acumulados desde el inicio de la pandemia a la fecha, 20 de septiembre de 2026. En Formosa se llevan diagnosticados 153.544 casos, ya se recuperaron un total de 152.116 pacientes. En cambio, se contabilizan 1351 fallecimientos por coronavirus.



