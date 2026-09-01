Durante la detención de un hombre, un policía resultó lesionado

El sujeto se encontraba en el techo de una vivienda con un cuchillo en su poder y al arrojarse al suelo, fue demorado

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta detuvieron a un hombre de 36 años quien fue sorprendido sobre el techo de una casa quinta del barrio 25 de Mayo de esta ciudad, durante la intervención un policía resultó con lesiones leves.

El procedimiento se concretó este miércoles, alrededor de las 02:40 horas, en una Casa Quinta, ubicada por la avenida Avellaneda del barrio mencionado.

En el lugar, el personal policial constató a un hombre sobre el techo del inmueble, quien exhibía un arma blanca tipo cuchillo, motivo por el cual se solicitó apoyo de otras áreas operativas.

Minutos después, arribaron efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Siete y personal del Departamento de Informaciones Policiales, quienes colaboraron en el procedimiento.

En esas circunstancias, el sujeto se arrojó desde el techo y fue rápidamente reducido por los uniformados, para luego ser trasladado hasta la dependencia policial.

Durante la intervención, un suboficial resultó lesionado en la zona posterior de la cabeza, por lo que se solicitó la presencia del SIPEC.

El efectivo fue asistido en el lugar y trasladado de manera preventiva hasta un centro de salud.

Posteriormente, se hizo presente la propietaria del inmueble, quien informó que la última vez que había concurrido a la casa quinta fue días antes y, al verificar el lugar, constató daños en el interior, pero no la faltante de pertenencias.

La damnificada radicó la denuncia correspondiente y se labró el acta de constatación, con la colaboración de personal de la Dirección General de Policía Científica, que documentó el lugar mediante toma fotográfica.

Finalizadas las diligencias, el detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se prosiguen las actuaciones legales correspondientes.



