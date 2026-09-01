Durante una intervención se secuestró plantines de marihuana

• El procedimiento se concretó tras una investigación y la colaboración de vecinos del barrio San Lorenzo de esa localidad

Efectivos de la Comisaría ‘‘Sargento Juan Domingo Ojeda’’ de la localidad Villa Dos Trece en forma conjunta con personal de la Delegación de Drogas Peligrosas, El Colorado, secuestraron siete plantines de marihuana hallados en el patio de una vivienda del barrio San Lorenzo de la localidad de Villa Dos Trece y establecieron al presunto responsable.

La investigación inició gracias a la colaboración de vecinos, quienes alertaron a los policías sobre la posible existencia de plantas con características similares a la marihuana en un inmueble.

Ante esta situación, el martes último por la mañana, los efectivos se constituyeron en el lugar y, con autorización de la propietaria de la vivienda, realizaron una inspección del inmueble en donde durante la intervención, hallaron en el sector posterior del patio un total de siete plantines que se encontraban dispersos y ocultos entre la maleza.

Por ello, personal especializado de la Delegación de Drogas Peligrosas realizó la correspondiente prueba de reactivo químico, la cual arrojó resultado positivo para marihuana.

Los plantines fueron secuestrados y el responsable de la siembra y cultivo se encontraba detenido y alojado en celda de la dependencia policial por otra causa judicial, por lo que fue notificado de su situación procesal respecto de este nuevo hecho con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.







