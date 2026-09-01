Detuvieron a un sujeto y recuperaron elementos sustraídos de una vivienda

Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto”

Efectivos de la brigada investigativa de la Subcomisaría “Oficial Principal Gustavo Ramón Bini” del barrio Colluccio, detuvieron a un hombre, de 29 años, y recuperaron un motor elevador de agua y una hidrolavadora portátil con sus accesorios que fueron denunciados como sustraídos de una vivienda.

El martes último los investigadores llevaron adelante distintas tareas, entre ellas el relevamiento de registros de cámaras de seguridad, que permitieron avanzar en el esclarecimiento del ilícito.

Como resultado de trabajo de campo, los policías establecieron la identidad del presunto autor y lo detuvieron.

Asimismo, se determinó que parte de los elementos sustraídos habían sido comercializados a un vecino del barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

Con la información obtenida se secuestró el motor elevador y un maletín que contenía una hidrolavadora portátil con sus respectivos accesorios.

Luego, el damnificado reconoció los elementos recuperados como de su propiedad, estableciéndose que se trataba de los bienes que fueron sustraídos de su domicilio, quedando de esta manera esclarecido el hecho investigado con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 5 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.