Detuvieron a un sujeto y recuperaron bienes en Pirané

• Se trata de un televisor y dos tubos de gas, que fueron restituidos a sus damnificados

Efectivos de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Dos detuvieron a un hombre y recuperaron bienes denunciados como sustraídos, en el marco de distintas causas por delitos contra la propiedad ocurridos días atrás en la localidad de Pirané.

A partir de los hechos denunciados, los investigadores llevaron adelante un arduo trabajo de campo que incluyó entrevistas con vecinos, además del análisis de captaciones fílmicas de sectores próximos a los lugares donde ocurrieron los ilícitos.

Con los datos obtenidos, los investigadores detuvieron a uno de los autores.

También recuperaron algunos de los elementos de interés, que se encontraban abandonados en una zona boscosa y descampada.

Como resultado del procedimiento, se secuestró un televisor y dos tubos de gas, objetos que fueron reconocidos por sus respectivos damnificados y posteriormente restituidos.







