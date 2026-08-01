Detuvieron a un sujeto, secuestraron una camioneta, una motocicleta y elementos de interés en una causa judicial

El damnificado denunció la sustracción de dos animales vacunos de un establecimiento rural ubicado sobre Ruta Provincial N° 24 a unos seis kilómetros de esa localidad

Efectivos de la Sección Unidad Especial de Asuntos Rurales Unión Escuela y Comisaría Estanislao del Campo detuvieron a un hombre, secuestraron una camioneta, una moto, un cuchillo y recuperaron uno de los animales vacunos sustraídos en el marco de la investigación por un hecho de abigeato.

El procedimiento inició durante la mañana del jueves, cuando la Policía tomó conocimiento de la sustracción de dos animales vacunos de un establecimiento rural ubicado a unos seis kilómetros al norte la localidad de Estanislao del Campo, sobre la Ruta Provincial N° 24.

A partir de los datos obtenidos por personal de la Brigada Investigativa esa comisaría, logró establecer que una camioneta Toyota Hilux habría sido utilizada para el traslado.

El rodado de interés fue localizado abandonado frente a un local comercial. Luego observaron huellas compatibles con el ingreso y egreso de una camioneta, por lo que se solicitó la intervención de efectivos de la UEAR Unión Escuela y de Policía Científica.

Tras el seguimiento de las huellas, los uniformados hallaron un animal vacuno atado a un árbol, el cual fue reconocido por trabajadores del establecimiento damnificado, coincidiendo su marca y señal con las denunciadas como sustraídas.

También, se encontraron rastros compatibles con la faena clandestina del segundo animal.

En ese momento, un sujeto ingresó de manera imprevista por la parte posterior del campo y, con la intención de cortar la soga que sujetaba al animal y entorpecer el procedimiento, utilizó un cuchillo.

Ante esta situación, los efectivos aprehendieron al sujeto, recuperaron nuevamente el animal y secuestraron el arma blanca utilizada.

Además, en una zona boscosa se secuestró una motocicleta Keller de 110 cilindradas utilizada por el detenido para trasladarse hasta el lugar.

En continuidad con las diligencias investigativas, se concretó una orden de allanamiento en un local comercial, donde se secuestraron elementos de interés para la causa y mediante orden de requisa de la camioneta, se hallaron otros elementos vinculados con la investigación quedando la camioneta secuestrada en el marco de una causa por “Abigeato Calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia.



