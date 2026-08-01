Desarticularon puntos de comercialización de cables de fibra óptica y secuestraron elementos de interés

Dos allanamientos simultáneos en chatarrerías permitieron recuperar cables de fibra óptica y rollos de cobre vinculados a una investigación que ya contaba con dos detenidos

Efectivos de la Brigada de la Delegación Unidad Regional Uno- Distrito Cinco, con colaboración de personal de la Comisaría Seccional Quinta, realizaron dos allanamientos simultáneos en chatarrerías del barrio Simón Bolívar y Eva Perón, donde secuestraron rollos de cables de fibra óptica, cobre con terminales y otros elementos de interés, en el marco de una investigación por sustracción de cables.

Las tareas investigativas se iniciaron a partir de distintos hechos relacionados con la sustracción de cables de fibra óptica.

Como resultado del trabajo de campo, durante la mañana del jueves, detuvieron a dos hombres y secuestraron elementos de interés para la investigación.

En continuidad con la investigación, los policías establecieron los lugares donde presuntamente se comercializaban los elementos sustraídos.

Todos los datos obtenidos fueron puestos en conocimiento de la magistratura interviniente, quien valoró el trabajo y otorgó dos órdenes de requisa.

El viernes desde las 13:30, los efectivos ejecutaron dos allanamientos simultáneos, en la manzana 22 del barrio Simón Bolívar y en la manzana 01 del barrio Eva Perón, de esta ciudad.

Durante las pesquisas secuestraron rollos de cables de fibra óptica, rollos de cobre con terminales tipo ficha, utilizados para instalaciones, entre otros elementos de interés a la causa.

Asimismo, se dio intervención al personal de Bromatología Municipal, quienes realizaron las tareas correspondientes respecto de la habilitación de las actividades desarrolladas en ambos establecimientos.

En consecuencia, los secuestros y detenidos permanecen a disposición de la Justicia.