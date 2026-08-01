La Policía aprehendió a tres hombres y recuperó bienes sustraídos en causas por hurto

Recuperaron una bicicleta rodado 29 y herramientas sustraídas de una vivienda en refacciónEfectivos de la Comisaría Territorios Nacionales, dependiente de la Unidad Regional Tres, esclarecieron dos hechos de hurto ocurridos en la ciudad de Clorinda, con la aprehensión de tres hombres y el secuestro de bienes denunciados como sustraídos.

El primer procedimiento se realizó días atrás, tras tomar conocimiento de la sustracción de dos bicicletas rodado 29 de importante valor comercial.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y tareas de campo, personal de la Brigada de Investigaciones logró observar a dos hombres trasladando los rodados denunciados como sustraídos, por lo que se activaron recorridas preventivas en distintos sectores.

Durante esas tareas, en inmediaciones de la colectora del barrio San Miguel, los efectivos demoraron a un hombre que circulaba con una bicicleta de similares características a las denunciadas. Al no poder justificar su procedencia y tras cotejar los datos del rodado, se estableció que era uno de los bienes de interés para la causa.

Ante esta situación, aprehendieron al sujeto y secuestraron la bicicleta, mientras continúan las diligencias para avanzar con la imputación de otro hombre individualizado mediante captaciones fílmicas y recuperar el rodado restante.

El segundo procedimiento se concretó este jueves último, tras la denuncia de un trabajador que constató la sustracción de varias herramientas desde una vivienda en refacción ubicada en el barrio Belgrano.

Personal de Policía Científica realizó el acta de constatación en el inmueble, donde no se observaron signos de violencia en los sistemas de seguridad. Luego, la brigada de investigaciones de la Comisaría, desplegó tareas de relevamiento y logró ubicar a dos hombres que se desplazaban por el barrio Guadalupe, ofreciendo a la venta parte de los elementos denunciados.

Ambos fueron aprehendidos y se secuestraron varias herramientas. Además, los investigadores establecieron que otros bienes habían sido comercializados en un domicilio, donde el adquirente manifestó haberlos comprado de buena fe e hizo entrega voluntaria de los objetos.

En la dependencia policial, el damnificado reconoció los elementos recuperados como de su propiedad, por lo que fueron restituidos bajo acta, mientras continúan las diligencias para recuperar las herramientas restantes.

Los tres aprehendidos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia, con intervención del juzgado correspondiente.



