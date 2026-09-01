La Policía detectó menores en un local bailable y labró actuaciones al propietario

•⁠ ⁠Cinco adolescentes fueron identificados al finalizar el evento y el examen médico confirmó que se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Efectivos de la Comisaría El Chorro, iniciaron actuaciones contravencionales tras constatar la presencia de menores de edad en el interior de un local bailable de esa localidad.

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este domingo, cuando personal policial realizaba recorridas y durante ese trabajo, demoraron a cinco personas.

Tras exhibir sus documentos de identidad, se constató que se trataban menores y se detectó que los mismos egresaban del local bailable.

En cumplimiento de las normativas vigentes destinadas a resguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes, los menores fueron trasladados hasta la dependencia policial junto a sus tutores, previo examen médico de rigor.

Según el informe del profesional interviniente, los adolescentes se encontraban bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual se activaron los protocolos correspondientes.

Posteriormente, fueron entregados bajo acta de guarda tutelar a sus padres y todo quedó a disposición de la justicia.

Por el hecho se inició una causa contravencional por infracción al Código de Faltas de la Provincia de Formosa, y se dio intervención a la Línea 102 del Ministerio de la Comunidad.