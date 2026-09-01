Un adolescente resultó con lesiones graves tras la colisión entre una camioneta y una motocicleta

• El joven de 17 años permanece internado en el Hospital Interdistrital Evita con asistencia respiratoria mecánica

Efectivos de la Comisaría Las Lomitas intervinieron en un siniestro vial ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional Nº 81 y avenida Entre Ríos, donde colisionaron una camioneta Ford F-100 y una motocicleta Brava de 110 cilindradas.

El hecho se produjo el sábado, alrededor de las 18:10 horas, cuando la camioneta, conducida por un hombre de 53 años, circulaba en sentido Este-Oeste y, por circunstancias que se investigan, colisionó con la motocicleta conducida por un adolescente de 17 años, quien se desplazaba en sentido Oeste-Este.

Como consecuencia del impacto, el adolescente sufrió politraumatismos, traumatismo craneoencefálico, fracturas y otras lesiones de carácter grave, por lo que fue asistido inicialmente en el hospital local, posteriormente derivado a la ciudad de Formosa para estudios y atención de mayor complejidad.

En horas de la madrugada del domingo, el adolescente ingresó al Hospital Central de Formosa y luego fue derivado al Hospital Interdistrital Evita donde permanece internado con traumatismo encefalocraneano, pérdida de conocimiento, politraumatismo y asistencia respiratoria mecánica.

Por otra parte, el conductor de la camioneta fue examinado por el médico de guardia, quien determinó que no presentaba lesiones visibles.

Los vehículos involucrados fueron trasladados a la dependencia policial en carácter de secuestro preventivo y en el marco de la investigación, se inició una causa con intervención del Juzgado de turno.



















