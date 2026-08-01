Fontana: Recuperaron una motocicleta sustraída y detuvieron al presunto autor

• El procedimiento se concretó en el barrio Santa Catalina, minutos después de denunciada la sustracción del rodado

Efectivos de la Comisaría Fontana y su brigada de investigaciones recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída y detuvieron a un hombre de 37 años tras intentar darse a la fuga, quien quedó a disposición de la Justicia.

El hecho se inició alrededor de las 13:00 horas del martes, cuando una vecina del barrio Santa Catalina, denunció la sustracción de su motocicleta Keller de 110 cilindradas, que se encontraba estacionada en la vereda de su domicilio.

Tras tomar conocimiento del ilícito, los policías desplegaron tareas investigativas y recorridas preventivas por los distintos sectores.

Durante ese trabajo, en calle Juan Manuel de Rosas del conglomerado habitacional, observaron a un hombre que se desplazaba a pie llevando a su lado una motocicleta con características coincidentes con la denunciada.

Al advertir la presencia policial, el sujeto aceleró su marcha e ingresó a un predio lindante a su domicilio, donde arrojó la motocicleta entre la maleza e intentó escapar del lugar, no logrando su cometido.

En consecuencia, el sujeto fue aprehendido y trasladado junto con el rodado, hasta la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la justicia.

Por el hecho se inició una causa judicial por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 5 de la Primera Circunscripción Judicial.