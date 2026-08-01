Anularon un centro de comercialización de estupefacientes en el barrio 6 de Enero: hay cuatro detenidos

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Secuestraron envoltorios de cocaína, dinero, celulares, posnet y elementos de acondicionamiento

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en conjunto con el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa, anularon un presunto centro de venta de estupefacientes que funcionaba en un inmueble del barrio 6 de Enero de esta ciudad.

El operativo se concretó el viernes, en el marco de tareas investigativas sobre la presunta actividad de tenencia y comercialización de estupefacientes en dosis destinadas directamente al consumidor.

La investigación demandó varias semanas de trabajo de campo, vigilancia y recolección de elementos probatorios, que fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen, que libró la correspondiente orden de allanamiento.

Previo al diligenciamiento judicial, los efectivos detuvieron en la vía pública a una joven sindicada como potencial compradora, secuestrándose en su poder un envoltorio con cocaína, lo que fortaleció la hipótesis investigativa.

Luego, desde las 18:00 horas, se ejecutó la Orden de Allanamiento en el domicilio investigado, donde se detuvo a dos mujeres y un hombre mayores de edad, sindicados como presuntos responsables de la actividad ilícita.

Durante la requisa, los policías secuestraron envoltorios con cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, bolsas y retazos de polietileno, dos posnet de Mercado Pago, entre otros elementos de interés para la causa, todo ello fue documentado por el Personal de Policía Científica.

En total, entre el procedimiento previo y el allanamiento, fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, tres mujeres y un hombre, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se identificó a otras personas presentes en el inmueble y se activaron las medidas correspondientes respecto de una menor de edad.



