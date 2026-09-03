La CGT Formosa ratificó su “respaldo absoluto” a la educación superior pública

En coincidencia con un nuevo paro de actividades de las casas de estudios nacionales, exigieron que la gestión mileísta cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Ante el persistente incumplimiento del Gobierno libertario de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), la cual lleva más de 300 días sin aplicarse de forma plena desde su aprobación en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Formosa reafirmó su “firme adhesión” a la defensa de la educación superior pública.

A través de un comunicado emitido este martes 8, exigieron que el Poder Ejecutivo Nacional “acate la medida cautelar dictada por la Justicia” y “cumpla de inmediato” la LFU.

Además, exhortaron a “fortalecer la organización en todos los ámbitos y sectores” ante lo que denominaron un “atropello desquiciado de saqueadores tecnocráticos que ajustan salvajemente sobre los más débiles”, en referencia a la gestión del presidente Javier Milei.

Repudiaron, en ese sentido, “los mecanismos de la violencia represiva y a sus responsables políticos, ante cada acción de reclamo pacífico de los jubilados”, así como también condenaron “la desidia” en atender los reclamos de los sectores de la salud pública y las discapacidades.

Del mismo modo, llamaron a “continuar con la defensa de la ciencia y tecnología para una impostergable política del conocimiento a favor de las necesidades soberanas de la Patria”, remarcando que “los hijos del pueblo trabajador son los genuinos destinatarios de la educación universitaria gratuita, de calidad y democrática”, la que se manifiesta “como garantía del desarrollo con equidad en cada rincón de la Patria”.

Por ello, ante la reiterada falta de ejecución de la LFU por parte del Gobierno nacional, la CGT Formosa pidió “seguir unidos, organizados y solidarios” exigiendo la aplicación inmediata de dicha norma, así como también de “las políticas públicas integrales para el desarrollo con justicia social”.

Al finalizar, contrastaron que en Formosa, el Gobierno provincial, bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán, “siempre se ha manifestado en favor de la educación pública y gratuita”, valorando que ello “es un privilegio que hay que valorar”.

“En la provincia, la educación es una cuestión de Estado que abarca un proyecto integrado, inclusivo y solidario, que debe ser considerada como el nuevo rostro de la justicia social”, subrayaron, remarcando que “tenemos que hay que estar orgullosos y convencidos de que la educación es la base para el desarrollo personal y la movilidad social”.



