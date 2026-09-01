Clorinda: La Policía aprehendió a dos hombres en distintos procedimientos

En uno de los casos se secuestraron cocaína, marihuana, un arma blanca y tres teléfonos celulares; en el otro, el involucrado registraba pedidos judiciales vigentes por causas de amenazas en contextos de violencia intrafamiliar y de género

Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales concretaron dos procedimientos en distintos sectores de la ciudad de Clorinda, que culminaron con la aprehensión de dos hombres y el secuestro de estupefacientes, un arma blanca y teléfonos celulares.

El primer procedimiento se concretó el jueves, alrededor de las 20:30 horas, en calle Santa Fé del barrio Itatí, donde detuvieron a un hombre de 45 años, oriundo de la provincia de Santa Fe.

Durante el cacheo preventivo de sus prendas de vestir, los policías hallaron tres teléfonos celulares, un cuchillo y un envoltorio con gramos de marihuana y cocaína.

La segunda intervención tuvo lugar en la jornada del viernes, cuando los policías detuvieron a un hombre de 28 años, en calle Ayacucho casi Santiago de Liniers del barrio Nazareno

Tras la identificación y consultas correspondientes, se estableció que el sujeto registraba pedido de captura en el marco de una causa por “Amenazas en Contexto de Violencia Intrafamiliar” y otra por el delito de “Amenazas en Contexto de Violencia de Género”, ambas con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia.

En ambos casos, secuestros y detenidos fueron trasladados hasta la comisaría y todo quedó a disposición de la justicia.