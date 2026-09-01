La Policía secuestró varios bienes de interés en una causa judicial en Misión Tacaaglé

Integrantes de la Subcomisaria Misión Tacaaglé secuestraron equipos informáticos que fueron denunciados como sustraídos de un centro de salud en la localidad.

El procedimiento se concretó este viernes, cuando personal de la brigada investigativa de la subcomisaria llevaron adelante tareas de relevamiento e investigación en distintos sectores de la Colonia Aborigen de esa localidad.

Mientras recorrían la zona de malezas correspondiente al Lote N.º 5, los uniformados localizaron varios elementos pertenecientes a equipos informáticos, los cuales presentaban características coincidentes con los bienes denunciados como sustraídos días atrás del centro de salud de la Colonia Aborigen.

Entre los elementos hallados se encontraban un CPU, un monitor, un teclado, un mouse, un cable de alimentación y un cable para monitor, entre otros objetos de interés.

Posteriormente, fueron reconocidos por el denunciante como los bienes sustraídos del centro de salud.

Se iniciaron las actuaciones pertinentes y se continúan las tareas de campo para dar con los presuntos autores.