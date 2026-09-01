Detuvieron a siete personas y anularon dos centros de venta de drogas en el Guadalupe

Fue en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de la Provincia de Formosa (GEOPF), allanaron dos viviendas de la Torre 113, detuvieron a siete personas y secuestraron cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas, elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de la droga entre otros objetos de interés.

La investigación se inició a partir de un expediente investigativo, en relación con la presunta actividad de venta de estupefacientes en dosis destinadas directamente al consumidor.

En ese contexto, durante la jornada del viernes, en calles internas del barrio Fontana, los policías antinarcóticos detuvieron a dos hombres de 33 y 35 años, quienes tenían en su poder un paquete de bicarbonato y envoltorios con cocaína y con marihuana.

Todos los elementos de pruebas fueron puestos a disposición del Dr. José Luis Molina Juez de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen, quien valoró el trabajo realizado y otorgó dos órdenes de allanamiento.

Los mandados judiciales se concretaron alrededor de las 14:00 horas, en dos inmuebles ubicados en la Torre 113 del barrio Guadalupe.

Como resultado de la requisa domiciliaria, detuvieron a dos mujeres de 22 y 57 años y tres hombres de 20, 22 y 30 años respectivamente, sumado al secuestro de varios envoltorios de cocaína, importante suma de dinero, 11 celulares, elementos de acondicionamiento y fraccionamiento para sustancias, dos balanza digital, entre otros objetos de interés a la investigación.

Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica, que realizó la documentación de los elementos secuestrados.

Las personas detenidas y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.



