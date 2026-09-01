Lote 8: Siguen los controles preventivos para garantizar tranquilidad y normal circulación

La Policía mantiene una presencia permanente y preventiva en distintos sectores del Camino Vecinal N° 9002, luego del operativo realizado día atrás. Los vecinos retomaron sus actividades habituales y destacan la tranquilidad que brinda el acompañamiento policial.

La Policía de la Provincia de Formosa continúa desarrollando controles preventivos y tareas de presencia activa en la localidad de Lote 8, particularmente en sectores vinculados al Camino Vecinal N° 9002, con el objetivo de preservar la seguridad, prevenir nuevos incidentes y garantizar la normal circulación por esta importante vía de comunicación.

Las tareas se realiza con efectivos del área de la Unidad Regional 9, quienes realizan recorridas, controles y presencia preventiva en puntos estratégicos, manteniendo un contacto permanente con los pobladores de la zona.

Esta presencia sostenida se implementó luego del operativo de días atrás, en el marco del cumplimiento de oficios judiciales emanados del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, mediante el cual fueron liberados dos tramos del Camino Vecinal Nº 9002, ubicados a la altura de las comunidades originarias Misión Nueva y Tres Palmas.

Desde la finalización de aquellas medidas judiciales, ambos sectores permanecen liberados y habilitados para la circulación, permitiendo que los vecinos puedan trasladarse con normalidad y desarrollar sus actividades cotidianas.

En este contexto, la presencia policial preventiva tiene como principal finalidad brindar tranquilidad a la comunidad, fortalecer la prevención y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el normal desarrollo de la vida diaria.

Desde la Institución se destacó que estos controles no responden a una situación de conflicto, sino que forman parte de las acciones preventivas destinadas a preservar la seguridad y evitar que puedan producirse nuevos inconvenientes que afecten la circulación o la tranquilidad de los vecinos. (Con foto)



