Amplio operativo de prevención y seguridad para la 42° Fiesta Nacional del Pomelo

Unos 450 efectivos serán desplegados durante las dos jornadas para garantizar el normal desarrollo de una de las celebraciones más convocantes de la provincia

Con motivo de la “42° Edición de la Fiesta Nacional del Pomelo”, que se desarrollará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre en la localidad de Laguna Blanca, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a través del Departamento Operaciones de la Policía de Formosa, diagramó un amplio dispositivo integral de prevención y seguridad, destinado a garantizar el normal desarrollo de las distintas actividades y brindar protección a las miles de personas que se espera concurran al evento.

El operativo comenzará durante la mañana del sábado 19 y se extenderá hasta las primeras horas del lunes 21, contemplando un despliegue estratégico de recursos humanos y logísticos tanto en el predio donde se desarrollará la fiesta como en los principales corredores viales de acceso y egreso de la localidad.

Durante las dos jornadas, alrededor de 450 efectivos policiales, pertenecientes a distintas áreas de la Jefatura de Policía, Departamentos, Direcciones y Unidades Regionales, serán afectados al dispositivo, con presencia distribuida estratégicamente en rutas nacionales y provinciales que conectan Laguna Blanca con diferentes puntos de la provincia.

Uno de los principales ejes del operativo estará orientado a la prevención vial, reforzándose los controles sobre los principales accesos y corredores utilizados por quienes concurran a la celebración.

En este sentido, se intensificará la presencia policial en sectores estratégicos como el acceso norte, Cañada 12, Pastoril, Marca “M”, la intersección de la Ruta Provincial N.º 2 con la Ruta Nacional N.º 86, además de la avenida principal de acceso al Polideportivo Municipal “Evita”.

Asimismo, se realizarán controles de documentación, seguridad vial y pruebas de alcoholemia, con el propósito de prevenir conductas de riesgo y contribuir a reducir la posibilidad de siniestros viales durante el importante movimiento vehicular que se prevé para este fin de semana.

El trabajo preventivo también contemplará la presencia de efectivos como agentes de consulta y orientación, disponibles para asistir a los visitantes ante cualquier inquietud, inconveniente o situación que pudiera presentarse tanto durante el desplazamiento hacia la localidad como en el propio predio ferial.

Ante la importante afluencia de personas prevista, la Policía de Formosa solicita quienes concurran adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un traslado seguro.

En ese sentido, se recomienda respetar las velocidades máximas y las normas de tránsito, utilizar correctamente los dispositivos de seguridad, mantener las luces reglamentarias encendidas, respetar la capacidad máxima de ocupantes de cada vehículo, utilizar el cinturón de seguridad y, en el caso de los motociclistas, portar obligatoriamente el casco protector.

También se recuerda la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, designando un conductor responsable cuando corresponda.

El dispositivo de seguridad fue concebido como un trabajo integral, integrado y sistemático, articulando la presencia de la Policía de Formosa con otros organismos y estamentos del Gobierno provincial, a fin de brindar una respuesta coordinada ante las distintas situaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de la celebración.

La Fiesta Nacional del Pomelo constituye uno de los acontecimientos de mayor convocatoria de la provincia y reúne propuestas productivas, tecnológicas, turísticas, gastronómicas, recreativas y culturales, con la participación de visitantes provenientes de distintos puntos de Formosa, de la región y del resto del país.

Por ello, la Policía de Formosa dispuso un importante despliegue preventivo, orientado no solo a fortalecer la seguridad dentro y fuera del predio, sino también a acompañar el desplazamiento de las familias y visitantes que serán parte de esta tradicional celebración.

El objetivo es claro: que miles de formoseños y visitantes puedan disfrutar de la 42° Fiesta Nacional del Pomelo en un marco de tranquilidad, prevención y seguridad.