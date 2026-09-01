"Nace una estrella" llega a Formosa para homenajear a Luis Alberto del Paraná





La obra paraguaya “Nace una estrella, 100 años, Mi guitarra y Mi voz” se presentará el domingo 18 de octubre, a las 18, en el Teatro de la Ciudad.





La función es organizada por la Subsecretaría de Cultura y cuenta con el apoyo de la Asociación Parlamento Cultural del Paraguay.. Las entradas anticipadas se pueden adquirir de lunes a domingo, en el horario de 17 a 21.30, en la boletería del Cine-Teatro “Italia”





El espectáculo a cargo de la productora Asunshow recorre los momentos más trascendentales de la vida y la extraordinaria trayectoria de uno de los máximos exponentes de la música paraguaya, desde su niñez hasta su consagración internacional.





En las diferentes etapas de Luis Alberto del Paraná, participan: Ciro Cousirat, Jeremías Jara, Elías Fretes, Matías Careaga y Yoryi Torales, quienes dan vida a momentos fundamentales de la historia del gran artista paraguayo.





La puesta también presenta a las mujeres que acompañaron algunos de los capítulos más significativos de su vida personal y artística. Karina Cardozo interpreta a Lissette Caioli, primera esposa del artista; Belén Di Flores encarna a la legendaria actriz mexicana María Félix; Margarita Franco interpreta a la inolvidable Isabel Sarli y Alda Cardozo da vida a Carmen Santana.





Con más de cien artistas en escena, esta mega producción reúne a reconocidas figuras del teatro, la música y la danza paraguaya. El resultado es una propuesta de gran despliegue, concebida para mantener viva la memoria y el legado de Luis Alberto del Paraná.





La presentación en Formosa será la tercera de este año, consolidando un proyecto cultural que acerca a las nuevas generaciones la historia del artista paraguayo que conquistó el mundo con su guitarra, su voz y su inconfundible identidad nacional.