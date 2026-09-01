Amplio operativo de iluminación en el barrio Virgen del Carmen

La Municipalidad de la ciudad de Formosa, por medio de la Dirección de Electrotecnia, comenzó con una intervención integral en el sistema de alumbrado público del barrio Virgen del Carmen.

El operativo contempla más de 160 tareas de mantenimiento correctivo y preventivo. De esta manera, se atenderán las fallas existentes y se revisarán las instalaciones para evitar futuros inconvenientes.

También se ejecutarán más de 50 nuevas instalaciones. A estas acciones se sumará el reemplazo de artefactos convencionales por modernas luminarias LED, que ofrecen mayor rendimiento, durabilidad y eficiencia energética.

Los trabajos marcarán el inicio de una nueva etapa del plan “Formosa Tu Ciudad Ilumina”. La iniciativa se extenderá progresivamente a otros barrios de la capital, mediante una programación coordinada y de acuerdo con los recursos económicos y financieros disponibles.

La mejora del alumbrado permitirá brindar mayor visibilidad en calles y espacios comunes, facilitar la circulación durante la noche y contribuir a la seguridad de los vecinos.

Este operativo forma parte de las políticas públicas que lleva adelante la gestión del intendente, Ing. Jorge Jofré, para modernizar los servicios y acercar respuestas concretas a cada sector de la ciudad.



