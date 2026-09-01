Inician las inscripciones para una nueva edición de La Escuela Municipal de Formación Popular en Género

Las clases comenzarán el sábado 3 de octubre y se desarrollarán durante cuatro encuentros, con propuestas vinculadas a la participación política de las mujeres, inteligencia artificial y sesgos de género, salud mental en adultos mayores y promoción de la salud de las mujeres

La Dirección de Cuestiones de Género de la comuna capitalina informó que el próximo sábado 3 de octubre comenzará una nueva edición de la Escuela Municipal de Formación Popular en Género, una propuesta que busca continuar con la formación de Promotores Comunitarios en Género certificados.

La capacitación será libre y gratuita y se desarrollará durante los cuatro sábados de octubre, de 9 a 12 horas. Las inscripciones podrán realizarse al teléfono 3704200447 y por formulario Google. Los cupos son limitaos.

María Silvia Carrizo, directora de Género del municipio dio detalles sobre el curso:

“A partir de mañana jueves inician las inscripciones para una nueva edición de la Escuela de Formación Popular en Género, que ya tiene varios años y mucho éxito, de la cual han salido promotores y promotoras comunitarias en género, que han podido replicar lo aprendido en la comunidad, y eso para nosotros, para esta gestión municipal, es sumamente un orgullo”.

“El objetivo de este curso es básicamente realizar el cambio cultural. Nosotros tenemos como premisa y como objetivo de política pública en la gestión del Intendente Jorge Jofré, el cambio cultural para una sociedad libre de violencias, igualitarias, donde la equidad y la empatía sean una bandera, y lo venimos realizando en todas las áreas, no solamente en el área de género con estas acciones, sino en todas las áreas que tiene la municipalidad, porque es algo que es sumamente transversal”, comentó Carrizo

Durante los encuentros se abordarán distintas temáticas. El sábado 3 se trabajará sobre “Participación política de mujeres con perspectiva de género”; el sábado 10, “Salud mental en adultos mayores”; el sábado 17, “IA: Algoritmo y sesgos de género”; y el sábado 24, “Promoción de la salud de la mujer: índices bajos de natalidad e índices altos de escolaridad”. En esta última jornada también se realizará la entrega de certificados.

Desde la Dirección de Cuestiones de Género señalaron que la iniciativa tiene como objetivo contribuir a la transformación de las desigualdades sociales y fomentar una ciudadanía libre de estereotipos y violencia.

En ese sentido, la directora de Cuestiones de Género, Dra. María Silvia Carrizo, destacó la importancia de sostener estos espacios de capacitación y reflexión, especialmente ante las distintas situaciones de violencia que atraviesa la sociedad.

Asimismo, Carrizo remarcó que quienes completen la capacitación recibirán el certificado de Promotores Comunitarios en Género, lo que les permitirá posteriormente transmitir y promover en sus comunidades los conocimientos adquiridos durante los cursos.

Finalmente, la funcionaria destacó la necesidad de seguir avanzando en políticas públicas con una mirada inclusiva y perspectiva de género, generando herramientas que permitan fortalecer la participación comunitaria y contribuir a la construcción de vínculos sociales basados en el respeto, la igualdad y la equidad.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse comunicándose al 3704-200447 o mediante el formulario de inscripción difundido a través de las redes sociales del Municipio.



