Adolescentes de la EPES N°91 participaron de una jornada sobre prevención del suicidio

A cargo del centro de salud San Antonio se promovió un espacio de reflexión y sensibilización con la participación activa de los estudiantes y el acompañamiento de profesionales de salud mental.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado el 10 de septiembre, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el centro de salud del barrio San Antonio, llevó adelante el taller “Siempre hay algo para decir” destinado a los adolescentes de la EPES N°91, donde se abordaron distintos aspectos vinculados a esta temática como también a otros cuidados de la salud mental.

Durante el encuentro, se trabajó sobre la importancia de hablar acerca de esta problemática, diferenciando conceptos como ideación suicida e intento de suicidio. También se reflexionó sobre el sufrimiento emocional, sus distintas formas de manifestarse y la necesidad de prestar atención a situaciones de riesgo emocional.

“Es importante poder entender que el sufrimiento puede no ser tan evidente como muchas veces pensamos. Por eso, es fundamental conocer las señales de alerta, saber escuchar sin juzgar y poder acompañar a quien está atravesando una situación de sufrimiento”, explicó el licenciado Lucas Obregón, responsable del servicio de psicología del centro de salud San Antonio.

Asimismo, el taller permitió trabajar sobre los principales mitos relacionados con el suicidio, los factores de riesgo y los que son protectores, además de las señales de alerta que pueden requerir una intervención oportuna.

Obregón destacó también la importancia de contemplar a las familias y los vínculos cercanos de las personas que atraviesan situaciones de ideación o intento de suicidio, así como de quienes han perdido a un ser querido por esta causa.

“Muchas veces, el entorno hizo todo lo que estuvo a su alcance y, aun así, la persona se quitó la vida. Eso puede generar mucha culpa en familiares y personas cercanas. Por eso también es necesario hablar de posvención que tiene que ver con la contención, el apoyo y el acompañamientoa la familia y el entorno de alguien tras un suicidio”, señaló.

En ese sentido, remarcó el valor de estos espacios de intercambio y de diálogo para conocer las realidades que atraviesan los adolescentes y fortalecer las estrategias de acompañamiento desde el sistema de salud.

“Desde el centro de salud y el Servicio de Salud Mental celebramos este tipo de encuentros que se dan en las instituciones educativas porque nos permiten interiorizarnos sobre las distintas problemáticas de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ya que muchas veces, además de la contención familiar, que es sumamente positiva,es necesaria la ayuda y asistencia profesional”, sostuvo.

Producción audiovisual

Como parte de la actividad desarrollada en esta escuela secundaria, los estudiantes realizaron y presentaron un video sobre prevención del suicidio, con el objetivo de asumir un rol activo en la construcción del mensaje preventivo.

“La idea fue que ellos puedan aportar, desde sus conocimientos y experiencias como adolescentes, conceptos sobre esta problemática y su prevención, y que no seamos solamente los profesionales quienes hablemos del tema”, explicó Obregón.

La producción audiovisual permitió fortalecer la participación activa de los jóvenes y promover la expresión del malestar, la escucha y la búsqueda de ayuda ante situaciones de sufrimiento.

“A su vez, se planteó como una herramienta para sensibilizar a la comunidad educativa y favorecer la circulación de la palabra en torno a la salud mental”, expuso Obregón para cerrar.







