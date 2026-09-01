Se concretó el segundo encuentro de “Acompañando la crianza” en el Hospital de Día 2 de Abril

En la jornada brindaron herramientas sobre vacunación y salud bucal y se brindaron herramientas para fortalecer los cuidados durante el embarazo y los primeros tres años de vida.

El Hospital de Día 2 de Abril “Dr. Adolfo Lippman”, llevó adelante el segundo encuentro del espacio “Acompañando la crianza”, una propuesta destinada a embarazadas, madres, niñas y niños, que busca fortalecer los cuidados durante la gestación y los primeros tres años de vida.

En esta oportunidad, profesionales de los servicios de Inmunizaciones y Odontología compartieron información y recomendaciones sobre la importancia de las vacunas y el cuidado de la salud bucal en las distintas etapas.

Desde el área odontológica se abordaron los principales mitos vinculados con el embarazo, las enfermedades más frecuentes, las atenciones correspondientes a cada trimestre y las técnicas adecuadas de cepillado.

Por su parte, el equipo de vacunación explicó cuáles son las dosis indicadas durante el embarazo y sus beneficios para la madre y el bebé, además de repasar las vacunas correspondientes desde el nacimiento hasta los tres años, de acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación.

Además, como está programado, las participantes hicieron una serie de actividades físicas guiadas, con ejercicios de respiración y relajación recomendados especialmente para los momentos de trabajo de parto y el parto.

La directora del hospital, la doctora Lorena Díaz, destacó que “este espacio permite acercar información clara y herramientas concretas a las familias para que puedan transitar cada etapa con mayor seguridad y acompañamiento”.

“Buscamos que las familias puedan despejar dudas, compartir experiencias y acceder a los conocimientos necesarios para fortalecer el cuidado integral de las infancias desde el embarazo”, agregó.

La funcionaria recordó que esta iniciativa, que se puso en funcionamiento desde el 4 de septiembre, se integra al curso de Preparación Integral para la Maternidad (PIM) y articula acciones con el Plan 1000 Días, en el marco de las políticas públicas de salud impulsadas por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano.



