Que modelo de país se enseña?

En los últimos días, sectores de la oposición y algunos medios porteños montaron un nuevo show mediático contra Formosa.

Esta vez, el pretexto fue un video donde la Delegada Zonal de Pirané le explica a un grupo de alumnos de primaria de qué se tratan las políticas públicas que garantizan que puedan estudiar en igualdad de condiciones.

Agitar el fantasma del "adoctrinamiento" es el recurso fácil con el que buscan escandalizar a la opinión pública nacional, tapando lo fundamental: la tarea pedagógica e institucional de dar contexto y visibilizar el derecho a la educación en el interior profundo de nuestra patria.

Explicar en las aulas de dónde salen los recursos no es hacer partidismo; es formar ciudadanía y ejercer la transparencia democrática. La equidad educativa no cae del cielo ni es fruto de la casualidad: es la consecuencia directa de una decisión política.

Nuestra Ley Provincial de Educación Nº 1613 define a la educación como un derecho humano fundamental y una herramienta estratégica de inclusión.

El punto de partida del Modelo Formoseño es claro: las oportunidades de un niño no pueden quedar marcadas por la capacidad económica de sus padres ni por el lugar donde le tocó nacer. La justicia social es el motor que equipara esas realidades.

En este contexto: Mostrar esa realidad, reconocer el esfuerzo estatal detrás de los miles de techos azules inaugurados en cada lugar de la provincia, de la entrega de útiles o de la asistencia con el servicio social nutricional que llega a todas las escuelas de la provincia no es adoctrinar.

Es enseñar a valorar un Estado presente que nivela la cancha donde el mercado sencillamente no llega o no le interesa llegar. 1Llama la atención la velocidad con la que algunos medios de capital federal montaron una indignación de libreto ante las palabras de una docente de pueblo.

Muestran una memoria selectiva y un silencio cómplice frente a las autoridades nacionales, que han utilizado escenarios educativos para expresar posiciones ideológicas, dar cátedra de sus concepciones económicas e incluso promover manifestaciones de rechazo hacia periodistas presentes. Esa doble vara deja al desnudo el verdadero debate.

El problema de la oposición no es la presencia de la política en las escuelas; el problema es qué modelo de país se enseña. Les molesta cuando en el aula se habla de solidaridad, de comunidad y de derechos compartidos.

En cambio, festejan o justifican cuando desde las autoridades nacionales se promueve el sálvese quien pueda, el ataque a lo público, el maltrato a la prensa y el ataque a la Educación Pública Universitaria.

En el fondo, montar este ataque sobre la figura de la Delegada Zonal no es más que una cortina de humo para tapar el feroz ajuste que la Nación está ejecutando sobre la escuela pública.

LOS DATOS ESTÁN A LA VISTA:

■ El recorte a los docentes: Nación eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), creado por ley nacional, golpeando de lleno el bolsillo de los docentes de todo el país. Pero en Formosa, por decisión del Poder Ejecutivo, la provincia absorbió ese impacto con recursos propios a través del FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente), garantizando que ningún docente dejara de cobrarlo.

■ El freno a las obras y el equipamiento: Pararon las construcciones escolares, cancelaron la entrega de computadoras, dispositivos digitales y libros. Desde que asumieron, la gestión nacional no fue capaz de inaugurar ni una sola aula.

■ La educación como mercancía: Insisten con la lógica de los vouchers para convertir un derecho colectivo en un servicio comercial regido por la oferta y la demanda, donde el estudiante pasa a ser tratado como un simple cliente.

Frente a este modelo mercantilista que abandona a las provincias, Formosa reafirma su soberanía pedagógica. Cuidar la escuela pública, inclusiva y con profundo arraigo territorial es la respuesta más firme contra el desguace del tejido social.

Enseñar quiénes defienden estos derechos y qué decisiones políticas los hacen posibles no es adoctrinar: es formar ciudadanos, con identidad y soberanía que se enseña en las aulas.

23 DOCENTES DEL MODELO FORMOSEÑO



