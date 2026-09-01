A 26 años de los Gimnasios Terapéuticos: Romay destacó que en Formosa la actividad física es una cuestión de Estado

Apuntó contra el “desfinanciamiento total” del ámbito deportivo a nivel nacional y resaltó que la gestión de Insfrán sostiene políticas de este calibre con recursos propios.

El programa de Gimnasios Terapéuticos de Formosa conmemoró sus 26 años de creación y, este viernes 11, completó las celebraciones en la sede del estadio Cincuentenario con la presencia del secretario de Deportes y Recreación, Mario Romay.

Al respecto, el funcionario recordó que esta política pública está destinada a los adultos mayores y nació de la idea del “recordado Ibrahim Fonseca, quien era el impulsor de la actividad física” para esta franja etaria.

“Y fue la decisión de Gildo Insfrán de poner a disposición de este programa recursos humanos, infraestructura, elementos de kinesiología, un montón de cosas que, en definitiva es poner al Estado al servicio de la gente como lo que pregona el Modelo Formoseño”, sostuvo.

A 26 años de aquella decisión política, indicó Romay, ya son 20 los gimnasios terapéuticos que funcionan en todo el territorio provincial de los cuales 15 se distribuyen en diversas localidades del interior formoseño.

“Aprovecho para también saludar y agradecer el compromiso de esas sedes del interior, donde los intendentes disponen un espacio y recursos para que todos sus adultos de sus localidades estén en la misma línea de este Programa que es, nada más y nada menos, que mejorar la calidad de vida de los destinatarios”, manifestó.

Y añadió: “Muchos y muchas llegaron con algunos dolores, con cierta tristeza por ellos; y hoy se encuentran con que están calmados, que algunos han desaparecido y que ellos han recuperado la alegría, la capacidad física, la autosuficiencia, ser autónomos en su movimiento”.

Otro aspecto importante que resaltó el Secretario es la sociabilización que realizan los concurrentes en estos espacios que “por ahí no encontraban hace mucho tiempo en otro ámbito como el laboral”.

“Hacer nuevos amigos, amigas, de eso se trata, que salgan de la casa, vengan acá, y a través de la actividad física y algunos deportes adaptados que también lo hacen, tener un día más, con mucha más felicidad, mucha más alegría”, señaló.

En ese sentido, Romay diferenció la gestión política de Formosa de la nacional a la que consideró “indiferente, antifederal, de espaldas a la gente, desfinanciando a los discapacitados, a los jubilados”.

“Para nosotros es lo principal que tenemos, más que decir que con su accionar, se demuestra con hechos y no con palabras, lo que es el Modelo Formoseño, que es mantener todas nuestras políticas públicas activas, en salud, en educación, en infraestructura, en deportes”, aseveró.

Y profundizó: “Estamos del otro lado, tratando, con lo poco que tiene la provincia, pero con una administración seria, con superávit fiscal hace más de 20 años, con políticas activas sociales y para los que más necesitan en primer lugar; y esa es una manera de buscar igualdad de oportunidades y equidad en una sociedad”.

En ese marco, Romay lamentó que el deporte social y comunitario esté “totalmente desfinanciado” a nivel nacional y mencionó que, el pasado jueves, “hubo una comisión de deporte donde fueron 200 presidentes de clubes de barrio de todo el país a exponer cuál es su triste situación actual por la ignorancia del Gobierno nacional y sus organismos competentes”.

“En la Nación hoy ya renunció el tercer subsecretario de deporte en tres años. La cartera nuestra a nivel nacional está acéfala”, denunció.

Por otro lado, en Formosa, detalló, se están desarrollando los Juegos Evita Formoseños y “creo que eso es una característica del Modelo Formoseño, de Gildo Insfrán, de la perseverancia, la constancia de la política y de que la política pública siempre esté activa y el Estado bien cerca de la gente”.



