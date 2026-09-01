Multitudinario y cálido homenaje a los docentes se vivió en Ingeniero Juárez

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, agasajó a los docentes con una cena realizada en el Polideportivo Municipal, acompañado por la Delegación Zonal del Departamento Matacos y con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Formosa y del gobernador, Dr. Gildo Insfrán.

Durante el encuentro, más de mil doscientos docentes compartieron una noche cargada de emoción, en la que las delegaciones de las distintas escuelas pudieron recordar anécdotas, disfrutar de una cena y participar de la entrega de premios a los ganadores de las actividades deportivas de confraternidad que se concretaron en la ciudad.

Los integrantes de la comunidad educativa también disfrutaron de un gran baile y recibieron el Día del Maestro con alegría, unidos como una gran familia.

Nacif expresó que era un honor para él y su equipo poder acompañarlos una vez más durante una velada tan especial.

“Sabemos de su sacrificio y de la entrega que tienen hacia esta hermosa profesión. Su trabajo es continuo, permanente y muy importante; no termina en la escuela, sino que sigue en sus hogares. Fui testigo de esa entrega incondicional tan linda que tienen en sus vidas”.

“Quienes nacimos y crecimos aquí, y también quienes somos hijos del corazón de esta bendita ciudad, podemos dar testimonio de que, con nosotros, con nuestros hijos y con nuestros nietos, siempre mantienen la misma calidez, sabiduría y paciencia. Nos acompañan y nos brindan las mejores herramientas para convertirnos en hombres y mujeres de bien y mejorar cada día el lugar en el que nos toca vivir: Ingeniero Juárez, al que considero mi lugar en el mundo”, concluyó el intendente Rafael Nacif.



