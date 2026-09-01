Clorinda: Tras escuchar al niño, el Juzgado de Menores resolvió su egreso y la guarda provisoria con su abuela

En relación al caso de un niño que se encontraba alojado en una residencia socioeducativa y a la medida adoptada por el Juzgado de Menores de Clorinda, que dispuso su egreso institucional junto a un familiar directo, y ante la trascendencia pública que tomó la situación, la magistrada interviniente, doctora Nadia Caballero, brindó precisiones respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos.

Desde el inicio del proceso se trabajó de manera conjunta entre el Juzgado de Menores y la Dirección de Niñez y Adolescencia, con el objetivo primordial de resguardar los derechos del niño y garantizar su protección integral.

La jueza explicó que el menor de 11 años de Clorinda que estaba institucionalizado en un hogar de la ciudad de Formosa fue entregado en guarda a su abuela materna, “tras un conmovedor encuentro que se produjo ayer y en el que tanto la mujer como el niño no ocultaron su felicidad por la decisión que tomó el Juzgado de Menores y el desenlace que tuvo esta historia, donde, en todo momento, se priorizó el interés del niño y su protección”.

“Luego de una audiencia realizada a principios de esta semana en el Juzgado de Menores en cuyo transcurso las autoridades judiciales y especialistas en la materia conversaron con el menor y escucharon sus prioridades e intenciones, se tomó la correcta decisión de entregarlo temporariamente a su abuela materna”, indicó.

Esta audiencia, sostuvo, fue debida e íntegramente registrada en soporte audiovisual, donde quedó plasmado como el niño se explayó con absoluta confianza y libertad sobre todo lo ocurrido; y aclaró que, “obviamente, por resguardo del menor, dicha grabación quedó reservada en el Juzgado de Menores de Clorinda”.

“Después de esto, se hicieron inmediatas gestiones desde el Estado para permitir que la mujer -que reside en Corrientes- viaje hasta la ciudad de Formosa a fin de concretar el anhelado encuentro, algo que ocurrió en la jornada de ayer cuando abuela y nieto no disimularon su emoción y se confundieron en un fraternal abrazo”, relató.

Y añadió: “Hoy el chico permanecerá bajo la tutela y cuidado de su abuela, hasta tanto su madre del menor se encuentre en condiciones de hacerse cargo del niño”.

Cronología de los hechos

En octubre de 2025, el Juzgado de Menores de Formosa inició una intervención urgente tras recibir alertas acerca de hechos de violencia intrafamiliar en el domicilio de la señora E. S. madre del niño identificado como I., y lesiones físicas detectadas en el menor, según informó en ese momento la directora del establecimiento educativo que asistía el niño.

Ante esta situación, el Juzgado actuó con rapidez, ordenando la inmediata entrevista del menor y su madre con profesionales especializados en psicología y psiquiatría judicial para evaluar la situación. Además, se iniciaron las correspondientes actuaciones penales por “lesiones agravadas por el vínculo” en el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2.

Por la vulnerabilidad evidente del niño y la incapacidad de la progenitora para brindarle cuidados adecuados – no contando con una familia ampliada – se dispuso la institucionalización del menor en una residencia socioeducativa en Formosa capital. Esta medida, que buscó garantizar el cuidado, apoyo y contención profesional, fue homologada judicialmente conforme al artículo 39 de la Ley 26.061.

Durante diciembre de 2025, la Dirección de Niñez y Adolescencia solicitó el egreso definitivo del menor para que retomara el cuidado con su madre. Sin embargo, las evaluaciones médicas indicaron que la mujer no se encontraba en condiciones psico-físicas para hacerse responsable del niño, recomendándose tratamientos sostenidos y continuos para mejorar su situación.

A lo largo de todo este tiempo, el equipo técnico interdisciplinario de la residencia ha trabajado activamente con el niño I., enviando informes periódicos sobre su estado y las intervenciones realizadas. Paralelamente, el Juzgado ha implementado un plan progresivo y concreto para un posible reintegro familiar, basado en la reserva y confidencialidad absoluta de toda información que comprometa la intimidad y el interés superior del menor.

En julio del año en curso, la Dirección de Niñez y Adolescencia solicitó autorización para iniciar un proceso de vinculación entre el niño y su abuela materna, propuesta que fue aceptada para su desarrollo inicial bajo modalidad virtual y luego presencial, siempre coordinada y supervisada por el equipo técnico de la residencia. Se realizaron entrevistas e informes psicológicos y socio ambientales tanto en la vivienda de la madre como en la de la abuela, para evaluar qué ambiente sería más adecuado para el desarrollo integral del niño.

En ese interín, la Dirección de Niñez y Adolescencia informó a la Magistratura sobre un incidente público relacionado con el niño I., que fue localizado en compañía de su progenitora, violando la medida de protección vigente. La Policía de Formosa activó el protocolo de búsqueda y se intimó a la madre para que reintegre al menor a la residencia donde estaba alojado.

Asimismo, se convocó a una audiencia para que el niño pueda ser escuchado personalmente por la Magistrada y la Asesora de Menores, respetando sus derechos a expresar su opinión conforme a su edad y madurez.

Esta entrevista se llevó a cabo el pasado martes, lo que permitió destrabar el conflicto y arribar a una solución, priorizando el interés superior del niño.

El Juzgado enfatiza que cualquier decisión que afecte a niños, niñas y adolescentes debe primar siempre el interés superior del menor y no las urgencias o intereses de los adultos involucrados.

“El tiempo y la gradualidad en la toma de decisiones resultan fundamentales para garantizar un proceso cuidadoso, responsable y asegurando acompañamiento y resguardo”, subrayaron desde esa Magistratura.

La protección integral y el bienestar del menor I. continúan siendo prioridad para las autoridades, quienes están comprometidas en garantizar un entorno seguro que favorezca su desarrollo pleno y su derecho a ser escuchado y cuidado con respeto y profesionalismo.

En relación a este caso y otros análogos, desde el Juzgado de Menores se hizo un llamado a la comunidad, medios de comunicación y usuarios de redes sociales, para que el foco siempre este puesto en la protección de los derechos de los menores, especialmente su derecho a la intimidad, reputación e imagen, evitando la difusión de datos o imágenes que puedan identificar o perjudicar su dignidad e integridad, conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley 26.061.



