Se realizó el lanzamiento de la Copa Robótica “Educabot 2026”

La robótica es uno de los ejes centrales de la educación tecnológica de la provincia de Formosa, en ese marco, se acentúa la realización de este tipo de actividad, a partir del desarrollo de infraestructura dotada con el equipamiento necesario e idóneos profesionales para formar a los jóvenes del futuro en instituciones como el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Se hizo el lanzamiento de la Copa Robótica “Educabot 2026” en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, diseñado de una manera planificada por el Gobierno provincial con el fin de que los jóvenes sean protagonistas a partir de la enseñanza que se brinda allí orientada a la ciencia y la tecnología así como a la innovación.

Durante la mañana de este lunes 31 de agosto fue la presentación y participaron de ella el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz; el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis; entre las principales autoridades provinciales que se dieron cita en este evento.

En ese marco, AGENFOR dialogó con el ministro Aráoz, quien destacó que esto forma parte de muchas otras acciones que se vienen desarrollando en la provincia, en ese marco, por ejemplo, mencionó el caso del Polo, donde “a poco tiempo de abrir sus puertas ya se impulsaban las actividades vinculadas a la robótica.

Como se trata de “un eje central de la educación tecnológica, en esta oportunidad, en sociedad con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico Formosa, la cartera educativa llevó adelante este evento correspondiente a la primera edición de la Copa Robótica Argentina en Formosa”, acentuó.

También se indicó que están involucrados en esto el Centro de Inclusión Digital (CID) y otras instituciones más que sumaron a la organización del evento, en el que, según adelantaron las autoridades, participarán unos 20 equipos de distintas partes de la provincia.

Por tanto, allí se exhibirá el talento que posee Formosa a través de los jóvenes que hoy se están formando para el futuro, subrayaron. Además, se contará con equipos técnicos del MCyE y del Polo, involucrados en la realización de esta Copa Robótica que “ya genera mucho entusiasmo”, realzó Aráoz.

Ello debido a que “se trata de una herramienta muy potente, motivadora en cuanto a la adquisición de conocimiento matemático, físico, lógica, etcétera”, acentuó, valorando la importancia de promover este tipo de propuestas formativas.

En especial, “esta convocatoria tiene como objetivo dar a conocer a nuestro pueblo lo que se hace en Formosa sobre este tema”, sintetizó.

A lo dicho por el ministro, Orrabalis sumó que “hoy nuestros jóvenes tienen herramientas de calidad educativa que les permiten participar en este tipo de torneos”, a partir de ello también “Formosa demuestra la capacidad y el talento que ellos poseen”.

Esto es gracias a “contar con una infraestructura como la del Polo”, haciendo posible esta competencia que “busca que los jóvenes, que ya venían participando en instancias virtuales, puedan programar un robot, competir por puntaje, a través de la coordinación en equipos; y luego dos de ellos pasarán a la zona final representando a la provincia en el concurso nacional”, según detalló.

Por esa razón, “para nosotros es importante impulsar esto”, enmarcado en la permanente inversión que hace Formosa “en educación e infraestructura de calidad que hoy tienen sus frutos”, aseveró, al valorar nuevamente a los jóvenes de la provincia que se integrarán al evento que tendrá al menos 20 equipos formando parte de él.



