El HAC realizó un tratamiento interdisciplinario exitoso de osteonecrosis de los maxilares y mandibular

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” continúa fortaleciendo su capacidad para abordar patologías complejas mediante el trabajo articulado de equipos especializados.

En este marco, profesionales de distintas áreas participaron en el tratamiento integral de dos pacientes con extensas lesiones de osteonecrosis de los maxilares, una con compromiso del maxilar superior y otra de la mandíbula, ambas con condiciones sistémicas que requirieron una planificación terapéutica individualizada.

La atención de estos casos implicó un abordaje interdisciplinario que integró diferentes estrategias terapéuticas, desde la resolución quirúrgica y el control de los tejidos comprometidos hasta la reconstrucción y la utilización de oxígeno hiperbárico como terapia complementaria, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

El abordaje estuvo a cargo del equipo de Cirugía Maxilofacial; Cirugía Reconstructiva y el Servicio de Cámara Hiperbárica.

La osteonecrosis de los maxilares constituye un desafío terapéutico, especialmente cuando se presenta en pacientes con enfermedades sistémicas o factores de riesgo asociados. Según las características y extensión de cada caso, el tratamiento puede requerir la eliminación del tejido óseo comprometido, el control de procesos infecciosos, procedimientos reconstructivos y terapias complementarias destinadas a favorecer la recuperación de los tejidos.

En estos dos casos, la articulación entre las distintas especialidades permitió desarrollar estrategias terapéuticas adaptadas a la complejidad de cada paciente, con una evolución clínica favorable.

La resolución de estos casos refleja, además, la capacidad del HAC para brindar respuestas a patologías que requieren procedimientos especializados y la intervención coordinada de múltiples disciplinas.

A través políticas públicas sanitarias del Gobierno provincial, la institución a lo largo de los años ha consolidado equipos y servicios preparados para llevar adelante procedimientos de alta complejidad, incorporando tecnología, conocimiento y diferentes alternativas terapéuticas que permiten atender casos que requieren un abordaje integral.



