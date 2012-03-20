Convocaron para un reconocimiento a los proyectos seleccionados en la Feria de Ciencias 2026

Participaron en esta oportunidad los feriantes del Nivel Primario de la Delegación Zonal de Formosa Capital.

En la EPEP N° 124 “Cnel. Luis Jorge Fontana” se distinguió desde el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa a los proyectos que fueron seleccionados en la Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, edición 2026, por el Nivel Primario, correspondientes a la Delegación Zonal Formosa Capital.

Es decir que se entregaron diplomas como sinónimo de lo que lograron los feriantes de los proyectos que resultaron seleccionados en el mencionado evento, ganándose la oportunidad de competir representando a la provincia en la instancia nacional.

La ceremonia de distinción fue en la mañana de este lunes 31 de agosto, que contó con la participación del ministro Julio Aráoz y demás autoridades de la cartera educativa. Allí el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, informó a AGENFOR que tres serán las sedes de la instancia nacional: Córdoba, Jujuy y San Luis.

También indicó que en las otras Delegaciones Zonales de la provincia se realizará este mismo reconocimiento a los promotores de los proyectos que quedaron seleccionados en la Feria Provincial de Ciencias 2026.



