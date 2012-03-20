Productoras denunciaron amenazas de desalojo y usurpación por parte de Paoltroni para apropiarse de sus tierras

Ambas damnificadas sostuvieron que el legislador pone a civiles armados a hacer guardia en los campos.

Norma Herrera, productora de la zona de Felipe Ybáñez; y Carmen Carolina Bordón, hija de julio Bordón, colono de Ibarreta, denunciaron amenazas de desalojo y usurpación de tierras por parte del senador libertario Francisco Paoltroni, respectivamente.

En el caso de Herrera, comentó que, cuando ella dejó el campo por problemas de salud y su hijo quedó al cuidado del mismo, el legislador nacional “lo amenazó” y le dijo que “si no salía iba a buscar a Gendarmería o a quien fuera para sacarlo”.

Además, agregó que Paoltroni envió a un abogado y escribana y que, luego, su hijo se retiró del establecimiento, al mismo tiempo que, aseveró, que hubo personas armadas custodiando el lugar.

“Cuando fuimos con la comisaría de Ibarreta, salió un civil armado y todo”, indicó y resaltó que esta situación le generó temor y le impidió intentar recuperar el campo por sus propios medios.

En otra oportunidad, contó, encontró maquinaria y personas en el acceso al lugar, quienes le dijeron que “estaban esperando al dueño del campo”, por lo que ella les preguntó a quien se referían ya que “yo soy la que estoy acá”.

Por lo expuesto, Herrera realizó diferentes reclamos del orden administrativo y judicial pero, lamentó, no logró recuperar sus tierras y aún “estoy esperando una respuesta”, por lo que, mientras aguarda afuera y afronta dificultades para mantener a sus animales.

“Hace más de tres años ya capaz que estoy con esto. Hice muchos reclamos y hasta hoy no lo pude recuperar”, expresó; y sentenció que “hay muchos casos así con ese Señor”.

Usurpación

Por su parte, Carmen Carolina Bordón, hija de Julio Bordón, señaló que “hace mucho tiempo vengo reclamando las tierras de mi papá que fueron usurpadas por Paoltroni”.

“Yo ni lo conozco, sino que hablé por teléfono una vez cuando él me llamó y quería que nosotros le vendamos la tierra. Pero como estaba en sucesión, yo le dije que no se podía, porque eso es lo que me dijo el Jefe de Tierras cuando mi papá falleció”, explicó.

Y añadió: “Yo consulté la situación del campo luego del fallecimiento de mi padre porque me quedé con los animales prácticamente en la calle”.

Bordón comentó que, en una oportunidad, “mi papá le vendió el campo a Parra, pero no le terminó de pagar y don Parra falleció”, entonces “mi papá como tenía sus animales necesitaba del campo, estaba volviendo, porque la idea era que con lo que le pagaba comprarse un campito más chico cerca del pueblo”.

“Mi papá tiene un accidente y se quedan todos los animales afuera de él. En la casa de mi tía que fue la que me llevó a que hable con el Jefe de Tierras para saber en qué situación estaba el campo y que pueda ingresar con los animales”, argumentó.

Y profundizó: “Entonces yo me voy a Formosa, me atiende el Jefe, yo le comento lo que había pasado y me dijo: mire, señora, acá el campo está a nombre de su papá. Acá nadie vino a traer ningún papel diciendo que compró, así que la tierra se la vamos a dar a las herederas de Don Bordón y me dijeron: vaya señora a su campo, entre, trabaje”.

En ese marco, Bordón realizó los trámites de exposición en la Policía, tal como le asesoraron en el organismo competente y volvía al campo los fines de semana, dejando a cargo sus tierras a un tío que vivía al lado.

Al tiempo, continuó, la llamó Paoltroni y le dijo que quería comprar el campo y ella respondió que “no podía vender porque estaba en sucesión” pero él me dijo que “con plata cualquier cosa se puede hacer; y no le contesté nada yo”.

“Después me fui un día al campo y encuentro una casilla ahí adentro y le pregunté a mi tío, que vivía al lado, de quién era la casilla y me dijo de Paoltroni, pregunté cómo entró y me dijo que la casilla amaneció nomás ahí adentro”, indicó.

En ese sentido, la mujer garantizó que nunca recibió ningún pago por parte del Senador y que “la única vez que hablé fue cuando me hizo esa propuesta”.

“Él tenía un hombre que cuidaba, que estaba en la casilla con arma. Cuando yo me iba, el hombre se paseaba con no sé si era una escopeta o un rifle por la orilla del alambrado. Entonces yo ya no podía entrar”, manifestó.

Bordón aseguró que “hubo desmontes sin respetar las normas, quemaron todo en estos últimos años después de la pandemia”.

“Quedó ahí, pero la casilla no la sacan. Sigue estando y tampoco me dejan entrar. El único papel que existe legítimo de la tenencia lo tengo yo, porque a mí el Jefe de Tierras me explicó que cuando se vende el campo tienen un plazo para presentar los papeles y nunca se hizo. Se vendió sin cumplir las nomas”, cerró.



