Denuncian el “desprecio a la industria nacional” por parte del Gobierno libertario

Ante la situación agobiante “producir en el Norte Grande también es hacer Patria”, subrayaron desde la UIF, la entidad que tiene como presidente a Jorge Antueno. Cabe mencionar que, del 1° al 4 de septiembre, la provincia desarrollará la Semana de la Industria 2026.

En un contundente comunicado emitido por la Unión Industrial de Formosa (UIF) expresaron que “desarrollar la industria, generar empleo formal y sostener inversiones en el extremo norte de la Patria no es solo un desafío económico, sino que es un acto de compromiso profundo con el desarrollo federal y con nuestra gente”.

En ese sentido, sostuvieron que los industriales de Formosa “lo venimos haciendo desde hace décadas, superando distanciamientos geográficos, costos logísticos desproporcionados y los vaivenes de una economía nacional que pocas veces mira hacia el interior profundo”.

Sin embargo, advirtieron que “la situación actual ha alcanzado un límite insostenible”, por lo que “producir hoy en Formosa y en todo el Norte Grande requiere una dosis de heroísmo que no se puede exigir indefinidamente”, debido a que “enfrentamos tasas de interés que cancelan cualquier intento de modernización o capital de trabajo”.

Del mismo modo, “padecemos una presión fiscal agobiante, donde la superposición de tasas y tributos asfixia a nuestras pymes y castiga doblemente al que produce e invierte en la formalidad, mientras se beneficia a quienes vienen a extraer recursos y llevarse regalías sin dejar nada en el país, o a quienes especulan. Competir en estas condiciones resulta una misión casi imposible”, alertaron.

No obstante, a pesar de las asimetrías históricas, las fábricas formoseñas, subrayaron que “siguen abiertas. Sostienen el sustento de cientos de familias y asumen riesgos diarios en un contexto de altísima incertidumbre. No reclamamos subsidios ni privilegios; exigimos condiciones equitativas de competitividad y un esquema fiscal y crediticio que impulse el desarrollo territorial”.

Incluso, marcaron que ante este complicado escenario que vive la industria, “si no fuera por el apoyo de las distintas herramientas que ofrece el Gobierno Provincial o el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de sus líneas de financiamiento y asistencia técnica, hoy Formosa y muchas provincias estarían aún más estancadas”.

Además, añadieron que “si a la pesada carga de producir en zonas desfavorables se le suma la agresión y el desdén oficial, el horizonte productivo se reduce drásticamente, poniendo en riesgo el tejido social de nuestras provincias”. “Por eso nos resultan profundamente dolorosas e inaceptables las expresiones del ministro de Economía (Luis Caputo), avalado por el mismo presidente de la Nación Javier Milei, cuando tilda de “tarados” a quienes defendemos y promovemos la industria”, afirmaron, rechazando “ese agravio”.

Sin embargo, esas expresiones agraviantes no lesionan únicamente a la representación gremial empresarial, sino “al trabajador, al emprendedor industrial, a la pyme familiar y a cada compatriota que se levanta a primera hora a generar riqueza real en el interior del país”.

Por consiguiente, consideraron que “resulta incomprensible cómo pasamos, en tan poco tiempo, de ser reconocidos como el motor imprescindible de la recuperación económica a ser señalados con descalificaciones y desprecio. ¿No era imprescindible defender al sector privado? Parece que no se referían al sector privado nacional”.

Y aseguraron que “ningún programa de gobierno ni plan de estabilidad macroeconómica puede ser próspero si se edifica a expensas de destruir el entramado productivo nacional y desacreditar a quienes arriesgan su capital en el país”.

Por último, señalaron que “Argentina y el Norte Argentino no necesitan agresiones verbales ni dogmatismos alejados de la realidad territorial. Sino que necesitamos diálogo maduro, respeto institucional y políticas públicas concretas que reduzcan los costos de la producción y potencien la competitividad exportadora y el mercado interno”.

Por todo lo expuesto, finalizaron diciendo que “la industria de Formosa no es una carga ni un problema para el país. Somos la garantía de desarrollo, soberanía y ocupación territorial. Seguiremos demostrando, con perspicacia, inversión y trabajo argentino, que el futuro de la Nación sólo será viable si se reconoce a las pymes y a la industria nacional como los verdaderos protagonistas del desarrollo federal”.



