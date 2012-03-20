El Gobierno de Formosa conmemora el día de la industria con una completa agenda dirigida a las pymes locales

En el marco de las actividades conmemorativas del Día de la Industria, el Gobierno de la provincia de Formosa reafirma su compromiso estratégico con la consolidación, modernización y dinamización del entramado productivo local. A través de acciones concretas de apoyo técnico, articulación académico-pública y capacitación continua, la provincia busca dotar a las pymes, especialmente industrias, de herramientas de vanguardia —como la Inteligencia Artificial (IA) y el software a medida— para incrementar su productividad y competitividad en mercados exigentes.

La agenda comienza el día martes 1 de septiembre, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, desde las 9 horas, con un acto que contará con la presencia del secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabaris, el subsecretario de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), Lucas Vicente, y el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, entre otras autoridades, quienes tendrán a cargo abordar las políticas públicas activas de apoyo continuo, financiamiento e infraestructura tecnológica que potencien la soberanía tecnológica y el empleo calificado.

Posteriormente, tendrá lugar el workshop “Inteligencia Artificial y Automatización en la Industria”, donde se tratarán los siguientes temas:

● "Buenas prácticas para interactuar con la IA: del prompt a los procesos" – José Hernán Fernández (Analista de Sistemas, Co-Director de la Diplomatura en IA - UNCAus, consultor VUCE): Un recorrido práctico sobre cómo delegar tareas en la IA con reglas estrictas de confidencialidad, distinguiendo flujos personales y organizacionales.

● "De procesos manuales a operaciones inteligentes" – Maximiliano Pouza (Especialista en IA y desarrollo SAP): Presentación de casos concretos de reducción de tareas operativas y comerciales mediante agentes de IA y automatización para incrementar la productividad de las PyMEs.

Para finalizar la primera jornada, se contará con la Charla Magistral "Transformando las empresas con Inteligencia Artificial" – a cargo de Dr. John Atkinson (PhD en IA por la University of Edinburgh, ex-investigador/consultor en Cambridge, MIT e IBM), quien expondrá sobre el impacto de la IA generativa, los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs), la analítica predictiva y los aspectos clave de gobernanza y regulación para una adopción estratégica e integral en las empresas.

El miércoles y jueves, tendrá lugar el Programa Experiencia PyME en Valor, con la visita, en la ciudad de Formosa, a Proveeduría Integral S.R.L., un caso de agregado de valor a materia prima local, y a GLASS NEA, dedicada a fabricación de insumos para la construcción.

La semana culminará, el viernes 4 de septiembre, con un acto central en la sede de la empresa CLORONOR S.A., en el Parque Industrial Formosa de la Ciudad de Formosa, ya que esta conmemoración cobra su verdadero sentido con el protagonismo de las pymes locales, cuyo compromiso por la modernización y la inversión permanente es el insumo indispensable para potenciar la economía y el empleo en todo el territorio provincial.



