La Policía detuvo a un hombre con pedido de captura en varias causas judiciales

Fue durante recorridas preventivas en el barrio Divino Niño de esta ciudad

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini detuvieron a un hombre que registraba 3 pedidos de detención vigente en el marco de distintas causas judiciales.

El procedimiento se concretó durante la jornada del sábado cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas por inmediaciones de las calles Francisco Yacomí y Tomás Parkinson, del barrio Divino Niño, donde observaron a un hombre realizando una fogata en la vía pública.

Ante esta situación, los efectivos lo identificaron y, tras consultar sus datos a través del Sistema de Información Policial constataron que registraba un 3 pedidos de detención dispuesto en el marco de tres causas judiciales por “Hurto” y “Robo en grado de tentativa”.

En consecuencia, se labró el acta de aprehensión en el lugar y el sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Magistratura interviniente.