La Policía secuestró una camioneta y demoró a un hombre con pedido de captura

El conductor de la camioneta se encontraba en estado de ebriedad

Efectivos de la fuerza provincial demoraron a un hombre por conducir en estado de ebriedad en la localidad de Villa General Güemes, mientras que durante un control en la localidad de Villa Escolar demoraron a un sujeto que registraba pedido de captura activo. Ambos a disposición de la Justicia.

El primer procedimiento fue realizado el domingo alrededor de las 11:00 horas, por uniformados de la Subcomisaria Villa Escolar, cuando realizaban control vehicular e identificación de personas apostados sobre la Ruta Provincial N° 9.

Allí demoraron la marcha de un automóvil, conducido por un hombre de 45 años, quien, al consultarle por sus datos y documentaciones del rodado, se constató que el mismo registraba pedido de captura activo, en una causa con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Segunda Circunscripción, con asiento en Clorinda.

El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial y notificado de su situación procesal, quedando alojado a disposición de la Justicia.

Por otra parte, personal de la Comisaria Villa General Güemes, se encontraban apostados sobre ruta nacional N° 86 empalme a ruta nacional N° 95, cuando fueron alertados por transeúntes que una camioneta era conducida por un hombre quien realizaba maniobras peligrosas y ponían en riesgo su seguridad y la de terceros.

De inmediato los uniformados constataron donde se encontraba la camioneta y su conductor un hombre de 34 acompañado de una mujer, quienes ingerían bebidas y el rodado estacionado en contra mano.

Por el hecho trasladaron al hombre, la mujer y el rodado hasta la dependencia policial, donde notificaron al mismo de una causa contravencional, dejando en carácter se secuestró la camioneta.