Sustrajeron varios bienes de una escuela y fueron demorados

• Por el hecho se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Menores

Efectivos de la Subcomisaria Misión Tacaaglé demoraron a tres menores que sustrajeron un parlante, tóner, zapatillas entre otros elementos de una escuela.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde cuando los uniformados realizaban recorridas a inmediaciones de la EPEP N° 212.

Allí observaron a tres jóvenes que llevaban bolsas con etiquetas de establecimientos escolares, por lo que los demoraron.

Ante la situación solicitaron a los chicos que exhiban lo que llevaban, constatándose que se trataría de un tóner para impresora, un par de zapatillas de color negro, un trofeo, un parlante pequeño y un equipo didáctico de robótica de bloques de aluminio.

Al ser consultados sobre la procedencia de los bienes, los menores no pudieron brindar una explicación, motivo por el cual se secuestraron los elementos y se solicitó la presencia de los progenitores, posteriormente todos fueron trasladados hasta la dependencia policial.

Se contó con la presencia de la delegación policía científica, quien documento los bienes secuestrados, como así también la Directora del establecimiento reconoció los elementos y agradeció el rápido accionar policial.

La situación fue informada al Juez de turno de menores, quien dispuso se realiza el correspondiente expediente judicial.

En tanto que los padres fueron notificados de su situación procesal y fueron entregados en carácter de guarda tutelar.







