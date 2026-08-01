El Partido Intransigente alerta: bancos y billeteras podrán cobrar deudas directamente de las cuentas

Desde el 31 de agosto, entra en vigencia el sistema de Cobro con Transferencia (CCT) impulsado por el Banco Central, que permite a bancos y billeteras virtuales realizar débitos recurrentes para cobrar cuotas de préstamos impagos desde cuentas donde se acreditan los fondos.

Este lunes entró en vigencia formal el mecanismo de cobro conn Transferencia (CCT), una herramienta regulatoria que rediseña el esquema utilizado por los bancos, billeteras virtuales y entidades financieras para debitar las cuotas de los préstamos personales.

La medida abre un debate importante: ¿hasta dónde puede avanzar el sistema financiero sobre el dinero de los trabajadores?

La medida generó bronca y preocupación en el Partido Intransigente y advirtió sobre el riesgo de esta decisión que desprotege completamente a los argentinos que se tienen que endeudar para intentar llegar a fin de mes. "En la Argentina de la Libertad Avanza los argentinos se endeudan para poder comer", reprochó con contudencia el presidente del PI Formosa, profesor Luis Alberto Recalde.

"Esta decisión fue tomada como otra política en contra de los argentinos de a pie y a favor de las grandes empresas que con este gobierno tuvieron nauseabundas ganancias", sostuvo el dirigente formoseño.

En esa misma línea, desde la Mesa Directiva Nacional del Partido, señalaron "defender el derecho al salario y reclamamos reglas claras que protejan a quienes viven de su trabajo".

Afirmaron desde el PI Nacional que "el salario no es un negocio. Los derechos se defienden".



