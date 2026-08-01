Desde la cartera sanitaria insisten en sostener los cuidados preventivos frente al dengue

Recordaron que la eliminación de recipientes que puedan acumular agua continúa siendo la principal medida para evitar la reproducción del mosquito transmisor y reducir el riesgo de circulación de la enfermedad.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, reiteró a la población la importancia de no bajar los brazos en la lucha contra el dengue y sostener diariamente las medidas de prevención, especialmente durante esta época de lluvias.

En ese sentido, recomendaron revisar los patios y alrededores de las viviendas y eliminar todos los recipientes y objetos que puedan convertirse en reservorios de agua.

“Con las lluvias, cualquier recipiente que quede en el patio, sin importar su tamaño, puede juntar agua y convertirse en un lugar propicio para que el Aedes aegypti ingrese, deposite sus huevos y se reproduzca. Por eso, la medida clave para combatir al mosquito y prevenir la enfermedad, sigue siendo eliminar los potenciales criaderos”, explicó el coordinador general de la brigada sanitaria, Juan Armoa.

Debe tenerse en cuenta, que los recipientes que no puedan eliminarse se mantengan tapados; mientras que baldes, latonas y objetos similares deben colocarse bajo techo o boca abajo. En el caso de bebederos y comederos de mascotas, recipientes para plantas y desagües de acondicionadores de aire, se debe renovar el agua diariamente, fregando previamente sus paredes para eliminar huevos de mosquitos que puedan estar adheridos.

Asimismo, se aconseja la aplicación de repelente, especialmente durante el amanecer y el atardecer, horarios de mayor presencia de mosquitos. “La prevención empieza en cada casa y es fundamental que cada vecino haga su parte. El trabajo de las familias es lo que permite complementar las acciones que diariamente realizan nuestras brigadas”, remarcó Armoa.

Las brigadas sanitarias, a cargo del área de Control de Vectores y Zoonosis, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano, desarrollan un trabajo permanente en los barrios mediante recorridas, casa por casa, diálogo, recomendaciones y enseñanzas a las familias, además de descacharrizado y fumigación de los patios con motomochilas manuales.

Asimismo, a estas tareas se suman las fumigaciones espaciales programadas, realizadas con máquinas termonieblas pesadas transportadas en vehículos, que recorren las calles y espacios públicos.

“Para obtener buenos resultados necesitamos que las instituciones y la comunidad trabajemos juntos. Las brigadas están presentes en el territorio, pero el cuidado cotidiano en cada domicilio es indispensable para cortar el ciclo de vida del mosquito y reducir las posibilidades de que el virus del dengue se transmita y, por ende, la enfermedad”, concluyó el coordinador.

Amplio trabajo en toda la provincia

Cabe mencionar que, desde el mes de agosto, las brigadas sanitarias vienen acompañando también, mediante un arduo trabajo, los operativos integrales de salud desarrollados por el Gobierno de Formosa, a través de la cartera sanitaria provincial, en distintos puntos del interior.

Dichas acciones están planificadas por el equipo de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y están destinadas, por un lado, al control del mosquito transmisor del dengue y, por otro, al manejo de plagas en cada una de las localidades y comunidades visitadas.

“Esto se efectúa en hospitales, centros de salud, escuelas y albergues, donde, además de las fumigaciones, se aplican cucarachicidas y rodenticidas para la eliminación de roedores, y se trabaja con aspersores manuales para repeler todo tipo de alimañas, como arácnidos y alacranes, entre otras”, comentó el coordinador de logística del área de Vectores y Zoonosis, Oscar Ansaldi.

En ese punto, destacó que este abordaje responde a una planificación estratégica impulsada por el Gobierno de Formosa para contrarrestar los posibles efectos de El Niño, un evento climático activo que se prevé tenga un fuerte impacto en los próximos meses en la provincia y en toda la región del Norte y Litoral argentino.



