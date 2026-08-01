La Policía demoró a tres menores que sustrajeron bienes de una escuela en Mayor Villafañe

• El rápido accionar policial permitió esclarecer el hecho

Efectivos policiales demoraron a jóvenes de 12,13 y 15 años en el marco de la investigación y recuperaron varios de los elementos sustraídos del kiosco del establecimiento educativo, dándose intervención a la Justicia.

El hecho ocurrió el domingo último alrededor de las 11:30 horas cuando los policías tomaron conocimiento por la directora de la EPEP Nº 242, ubicada en el barrio de la localidad, que personas desconocidas ingresaron por la parte posterior, violentaron el vidrio del kiosco y sustrajeron varias mercaderías.

Ante la situación personal de la dependencia iniciaron las tareas investigativas correspondientes y obtuvieron importante información gracias a la colaboración de los vecinos.

Como resultado del procedimiento, demoraron a tres menores, de 12, 13 y 15 años, y el secuestro de varias mercaderías de interés para la causa

Se contó con la colaboración del personal de Policía Científica, Delegación El Colorado.

Por otra parte, los menores fueron trasladados junto a sus padres a la dependencia policial, se les notificó a sus progenitores sobre la situación de cada uno y se los entregó bajo carácter de guarda tutelar.

La responsable del kiosco reconoció las mercaderías recuperada y agradeció el rápido accionar policial.

Se puso en conocimiento de lo ocurrido a la Secretaría del Juzgado Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores Nº 7 de El Colorado, quien dispuso la confección del correspondiente Expediente Judicial.