El loteamiento "Los Aromitos" dejó de comercializarse por decisión de sus dueños

Gialluca afirmó que, en este caso como en el Loteamiento Cecotto, que no tiene posibilidades de habilitación, los compradores deben exigir que se les reintegren las sumas de dinero pagadas, rechazando, además, las afirmaciones en cuanto a que el Loteo “Los Búfalos”, se encuentra en regla-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que a partir de la presentación de la Denuncia Penal contra la inmobiliaria “Mi Primer Casa S.A.”, por un emprendimiento inmobiliario denominado “Los Aromitos” ubicado sobre la Av. Ribereña antes de llegar al Barrio Circuito Cinco, “el cual era absolutamente irregular por no cumplir con las normativas del Código Urbanístico vigente -Ordenanzas Nº 5969/46, 7167/16 y 7496/20-, siendo que el mismo se encuentra en una zona baja, inundable y donde se procedió a tareas de movimiento de suelo y rellenado, incumpliendo en este caso también, con el art. 23 de la Ordenanza Nº 7496/20, los propietarios del terreno decidieron no continuar con el emprendimiento, por lo que, este proyecto dejó de existir”, quedándole a las personas que adquirieron supuestos lotes o concretaron señas, exigir a la Firma Mi Primer Casa S.A., la devolución de la totalidad de las diversas sumas de dinero abonadas. Gialluca señaló que, el propio Director de Catastro y Tierras Fiscales de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, Dr. Rubén Duré, presentará una denuncia penal por -Falsificación de Documentos Públicos- previstos en los artículos 292, 293 y sgtes del CPA, abarcando penas de prisión, agravadas por el tipo de documento y sanciones por su uso, al haberse constatado que las personas que adquirieron un lote, se les entregaba una copia del plano de mensura adulterado, más un contrato por la inmobiliaria Mi Primer Casa S.A., donde el Sello de VISADO que no fue suprimido y que contiene la firma del Director de Catastro, era utilizado, “para confundir y hacer creer que la inmobiliaria tenía la conformidad y autorización para la venta de lotes”, constituyendo una maniobra delictiva, pues, “sí se eliminaba la parte donde se encontraba el sello de -TRAMITE INCONCLUSO. Plano Válido únicamente para su presentación ante organismos de servicios-”, adulterándose de esta manera, un documento público. Por otra parte, el Ombudsman Provincial, señaló que, en el caso del Loteamiento Cecotto ubicado en la zona opuesta al vaciadero municipal (GIRSU), comparte antecedentes de irregularidades con otros predios comercializados por la misma firma inmobiliaria, y que no será autorizado para su venta dado que el lugar no es apto para viviendas, además de no haber cumplido a la fecha con los requisitos exigidos por ordenanzas, por lo que, sugerimos a los compradores, que también exijan la devolución de los montos de dineros pagados. En relación al Loteo “Los Búfalos”, refutó a su responsable Diego Reynal, propietario de la estancia San Miguel, quien afirma que tienen todo en regla, y ello no es así, pues en este caso, “salvo que el Concejo Deliberante autorice a vender lotes que poseen medidas más extensas que las exigidas por las ordenanzas que rigen esta materia, no cumplen con la ley”, agravándose la situación dado que un sector se encuentra dentro de la zona urbana y otra fuera del ejido municipal. Por último, advirtió que, en menos de 24 horas, hemos detectado más de siete emprendimientos de loteamientos nuevos absolutamente irregulares, algunos con probabilidades de que sean en algún momento normalizados y otros totalmente inviables. En este contexto, solicitó a todos los compradores y consumidores que verifiquen el estado de los loteamientos donde compraron sus parcelas y en los casos de que exista la posibilidad de que la vendedora pueda cumplir con las ordenanzas aplicables, sugerimos “acordar con la misma que se suspendan los pagos, manteniéndoseles el terreno adquirido, hasta tanto cumplimenten con todos los requisitos por ante la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales de la Municipalidad”, pudiendo en todos los casos, concurrir ante esta Institución para ser debidamente asesorados.



