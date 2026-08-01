Laguna Blanca se prepara para vivir dos jornadas con música, gastronomía y tradición en la Fiesta Nacional del Pomelo

Tras confirmarse su realización el 19 y 20 de septiembre, se generó una enorme expectativa en la comunidad que ya palpita la edición 2026, ilusionada por vivir nuevamente una “gran fiesta destinada a toda la familia y el público en general”.La localidad de Laguna Blanca, ubicada en el Departamento Pilcomayo, sobre la Ruta Nacional N° 86, volverá a convertirse en el epicentro cultural y turístico de la región con la realización de la XLII edición de la Fiesta Nacional del Pomelo.Esta comunidad, distante a unos 140 kilómetros de la ciudad de Formosa, se prepara con enorme una expectativa para lo que sucederá en el megaevento el próximo 19 y 20 de septiembre, tal como quedó confirmado desde el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa.En ese contexto, el diputado provincial justicialista Carlos Hugo Insfrán hizo declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), donde señaló que Laguna Blanca recibirá a todos los comprovincianos y visitantes nuevamente para lo que será esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Pomelo.Desde la organización se confirmó la grilla de artistas que actuarán en esta edición 2026, y también se prepara la tradicional muestra gastronómica y productiva, por lo que manifestó que, sin dudas, se vivirá una gran “fiesta destinada a toda la familia y el público en general”.En cuanto a la expo feria comercial, artesanal e institucional, donde productores, emprendedores y organizaciones podrán mostrar sus productos y propuestas, puso en relieve que “los productores agropecuarios, es decir, los paipperos, tendrán la oportunidad de mostrar todo el aporte que hacen a la provincia en materia productiva”.Y agregó el legislador que “la doma, como siempre, contará con la presencia de jinetes nacionales así como los mejores potros, en un espectáculo que deleitará al público”.Desde el punto de vista económico, por último, resaltó que esta Fiesta movilizará a la economía local y de la región, así como también “representa una oportunidad para todos los emprendedores”, ya que se espera una convocatoria de magnitud para vivir dos jornadas festivas, donde principalmente el foco está puesto en llevar una “alegría al pueblo” ante la situación de crisis que generan las políticas libertarias nacionales.